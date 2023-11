Policie prověřuje několik úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení v Brně

Policie prověřuje sérii úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení v Brně. Případem se zabývá od loňska ve vztahu k neznámému pachateli, a to pro podezření z vraždy více lidí, což by v případě prokázání viny znamenalo možnost uložit pachateli až 20 let vězení, případně výjimečný trest. ČTK to zjistila z usnesení v databázi Ústavního soudu. Policie ani státní zastupitelství podezření nekomentovaly. Společnost Chronicare Mund, která v Brně provozuje dvě zařízení následné intenzivní péče, podle jednatele Petra Foukala jakékoliv protiprávní jednání v souvislosti s péčí o pacienty zcela popírá. Foukal na dotaz ČTK uvedl, že firma poskytuje policii plnou součinnost. Jde podle něj o křivé nařčení a účelový útok.