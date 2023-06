100 dnů první dámy. Za tajemnici si vybrala válečnou veteránku

Kancelář manželky prezidenta republiky byla obnovena teprve nedávno znovu. Sekretariát Ivany Zemanové, která byla předchůdkyní Evy Pavlové, byl totiž zrušen v druhé polovině roku 2020, a to kvůli nečinnosti.

Tu si do svého minitýmu vybrala sama první dáma. Podle zástupkyně ředitelky tiskového odboru prezidenta Márie Pfeiferové nebyla Macků členkou původního volebního týmu. „Byla vybrána na základě její kvalifikace a schopností. Obě ženy se v průběhu let potkaly v rámci plnění pracovních úkolů v rámci Armády ČR,“ vysvětlila Pfeiferová.

Osmapadesátiletá Eva Pavlová je druhou manželkou generála ve výslužbě Petra Pavla. Seznámili se v armádě, a to v polovině 80. let minulého století. Více o ní v článku.

Do budoucna by oficiálním komunikačním prostředkem první dámy měly být její oficiální webové stránky. „Již jsme v řádném řízení vybrali firmu, která má zkušenosti s danou problematikou, včetně zabezpečení proti hackerům a podobně. Koncept by měl být prezentován v nejbližších dnech,“ odpověděla na dotazy Seznam Zpráv tajemnice Macků. O komunikaci na sociálních sítích zatím její tým neuvažuje.