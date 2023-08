Koalice vyřešila spor o deficit v příštím roce

„My prosazujeme, aby byl v rámci možností schodek co nejnižší. Proto preferujeme schodek na dolní hranici, tedy ve výši 230 miliard. Sestavení takového rozpočtu ovšem není jednoduché, protože jen obsluha státního dluhu vzroste o 25 miliard,“ řekl před jednáním šéf poslanecké frakce TOP 09 Jan Jakob.

„Je to o struktuře výdajů. Schodek s 270 miliardami vedoucí k nastartování ekonomiky je lepší než projedených 230 miliard,“ míní místopředseda Starostů Jan Farský. „Za podstatné považuji soustředit se na to, jak dostat ekonomiku k růstu. To zaostávání za ostatními zeměmi Evropy je varující. A daleko větší problém, než jestli bude schodek 230, nebo 270 miliard,“ dodal.