ANO chce zabránit odvolání Köppla z RRTV. Koalice hodlá jednat klidně do noci

O tom, že by kvůli svým aktivitám ve prospěch hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše neměl být dále členem Rady, rozhodl už začátkem února volební výbor, který plénu Sněmovny doporučil Köpplovo odvolání. To se však zatím nedařilo, zejména kvůli obstrukcím.

Koalice odvolávání Köppla nakonec zařadila na dnešní jednací den. Pevně na 18. hodinu. A jsou rozhodnuti ho dotáhnout do konce.

„Není možné dál ohrožovat důvěru a nezávislost veřejnoprávních médií. Bod je pevně zařazený a může být projednáván až do noci. Naše odhodlání jsme avizovali,“ řekla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

„Myslím, že to je zástupný problém, pětikoalice si vymyslela porušení zákona. Daniel Köppl nic neporušil. Myslím, že to místo je pro někoho jiného. Potřebují uspokojit někoho, kdo má málo. Své si k tomu řekneme,“ prohlásila Schillerová s tím, že k tomu vystoupí řada kolegů.

Sám Daniel Köppl už dříve Seznam Zprávám potvrdil svůj záměr obrátit se na soud, pokud k jeho odvolání z rady dojde. „Už za sebou mám nějaké konzultace,“ uvedl. Kdyby prý neměl pocit, že to bude mít naději na úspěch, nepouštěl by se do toho.