Blažek musí splnit pět podmínek, uvedl Bartoš po schůzce

Pětici kroků, se kterými Blažek prý souhlasil, hodlá Bartoš ještě konzultovat na druhé schůzce s premiérem. Ta by měla být v následujících dnech.

Na prvním místě Bartoš po ministrovi požadoval, aby odpověděl na výhrady protikorupčních organizací a svou reakci zveřejnil, uvádí server. Dále podle něj Bartoš na fóru uvedl, že mu Blažek slíbil, že zajistí hladký průběh novelizace zákona o státním zastupitelství i se změnami, které prosazují právě Bartoš a jeho kolegové. To potvrdil i Blažek, který prohlásil, že v tom nespatřuje problém.

Podle třetí podmínky by měl být ministr opatrný při komunikaci ohledně brněnské bytové kauzy. I další dva body se podle Deníku N částečně týkají toho, co Piráti požadovali už na počátku týdne. „Jako důležité vnímám i doložení tvrzení paní poslankyně za ODS Evy Decroix, která veřejně v České televizi uvedla, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž jednoznačně vyvrátil, že by byl Pavel Blažek v brněnské kauze prověřován,“ uvedl Bartoš s tím, že s premiérem hovořil i o situaci okolo rezignace vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Daňhela.