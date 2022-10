Bude za ČT platit každý, kdo má mobil? Poslanci se pustili do velké novely

Už před loňskými sněmovními volbami představitelé současné vládní koalice slibovali, že do konce roku 2022 zapojí do rozhodování o členech mediálních rad Senát.

Nejinak tomu bylo minulý týden. Koalice zákon stáhla poté, co se opoziční poslanci začali do diskuze hlásit po desítkách. Vládní tábor se proto rozhodl pro jinou strategii – k novele svolá mimořádnou schůzi a zákon „vysedí“ a prohlasuje na sílu.

Opozice tvrdí, že chce koalice ovládnout Radu České televize a Radu Českého rozhlasu a ohlídat si tak volbu nového ředitele ČT, která se uskuteční příští rok. „Kdybychom to tak dělali my, bude plná Letná,“ zlobí se s odkazem na protivládní demonstrace z minulého volebního období poslanec ANO Aleš Juchelka, který se mediím v rámci Babišova hnutí věnuje.

Tehdejší opozice – dnešní koalice – Dvořáka podržela s obavou, že v případě jeho pádu by se mohlo podařit prosadit do čela televize někoho, kdo by přišel spojencům z řad ANO, SPD a KSČM víc vhod. Opoziční poslanci proto na několik měsíců zablokovali volbu klíčového hlasu v radě, který by poměry sil přeskupil.