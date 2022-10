Poslanci chtějí změnit výběr radních ČT a rozhlasu. Paskvil, zní z opozice

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Poslanci by se tento týden měli dostat k prvnímu čtení takzvaného „malého“ mediálního zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Hlavním smyslem novely má být posílení nezávislosti rad obou veřejnoprávních médií na politicích. Opozice však změnu označila za nedemokratickou a bude ji chtít obstruovat.

Část Rady České televize i Rady Českého rozhlasu by podle novely měl volit Senát. Doposud byly pravidelné obměny pouze v režii Poslanecké sněmovny, která si tak do rad mohla navolit lidi, již odpovídali politickému směru vládnoucích stran.

Zapojení horní komory Parlamentu, jejíž stranické složení bývá mnohdy v opozici vůči Sněmovně, by tak bylo jakousi pojistkou.

„Chceme pojistku proti tomu, aby se tu nestalo to, co třeba v Polsku nebo Maďarsku,“ vysvětlil poslanec a mediální odborník Jan Lacina (STAN). Naráží na fakt, kdy se v obou zemích z médií veřejnoprávních stala de facto média vládní.

O novelu zákona se politici snaží delší dobu. Varianta, která by měla přijít na stůl tento čtvrtek, byla na pořadu schůze už začátkem letních prázdnin, poslanci se však k jejímu projednání nedostali. „Jsme připraveni na všechno,“ odpověděl nyní Lacina na dotaz, zda mají novelu předjednanou s opozicí.

Že budou obstruovat, už naznačilo opoziční hnutí SPD. „My s tímto zákonem nesouhlasíme, takže budeme ve čtvrtek vysvětlovat, proč je to špatně,“ prohlásil na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny šéf SPD Tomio Okamura s tím, že rady by měla vybírat instituce, která má podle volební účasti největší legitimitu. „A to je Poslanecká sněmovna. Do té volí nejvíce poplatníků koncesionářských poplatků. Nesouhlasíme s cílem pětikoalice politicky ovládnout Radu ČT,“ dodal.

„Nelíbí se jim nezávislost některých radních, nelíbí se jim někteří radní, kteří byli demokraticky zvolení. Věříme, že se nám podaří tento paskvil zablokovat,“ prohlásil pro změnu poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.

Navrhované změny v „malé“ novele o ČT a ČRo Navýšení počtu radních České televize z 15 na 18.

Třetinu radních obou rad bude volit Senát.

Nebude možné odvolat celou radu dvojím neschválením výroční zprávy.

Nová pravidla pro navrhující organizaci. Ta musí existovat alespoň 10 let.

Předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný naznačil, že pokud bude opozice obstruovat, zruší jí ve čtvrtek takzvané opoziční okénko, kdy po ukončení ústních interpelací měla Sněmovna projednávat opoziční tisky.

Současná vládní většina totiž naráží na odpor opozičních stran, s nimiž se dlouhodobě neshodne v pohledu na veřejnoprávní média a složení jejich rad.

U Rady České televize se má počet radních navýšit z 15 na 18. Z nich 12 do budoucna bude zvolených poslanci a šest senátory. V běžném období si bude Sněmovna každé dva roky volit čtyři členy a Senát dva, Sněmovna tedy nedokáže za jedno volební období převolit celou radu.

„Takzvaně liberálně-demokratické koalici se nedaří převzít plnou kontrolu nad ČT. Nedaří se jim provolit radní ČT v Poslanecké sněmovně, tak se rozhodli, že to přesunou do Senátu. Tam mají většinu a tam to půjde bez toho, aby si ukazovali lístky, jak kdo volil,“ řekl k tomu poslanec SPD Jaroslav Foldyna a dodal, že úloha Senátu je podle něj úplně jiná, kontrolní.

Změnou má projít i odvolávání členů Rady ČT. Nově nebude podle novely možné odvolat celou radu dvojím neschválením výroční zprávy.