Černochová: Naplánovaná vojenská pomoc Ukrajině dosáhne 600 až 700 milionů

„Pomoc, která je z naší strany spolu s náčelníkem generálního štábu (Karlem Řehkou, pozn. red.) naplánována, tak je v hodnotě nějakých 600 až 700 milionů korun. Není to finanční pomoc, je to vojenský materiál, který je ještě v našich skladech, který je takzvaně nepotřebný a který opravdu armáda může poslat na Ukrajinu, aniž tím ohrozí vlastní obranyschopnost,“ řekla Černochová.

Zdůraznila, že s Řehkou vždy úzkostlivě dbá na to, aby materiál, který je posílán na Ukrajinu, mohl být něčím nahrazen.

Černochová Pavla seznámila i se jmény vojáků, které navrhuje na jmenování do generálské hodnosti. Seznam podle ní čítá do deseti jmen, Pavel s nimi souhlasí. Ministryně příští týden návrh předloží vládě, zveřejní ho po jejím odsouhlasení. Prezident by měl vojáky na návrh vlády povýšit u příležitosti oslav státního svátku 8. května.