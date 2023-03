Česko je na 14 hodin bez prezidenta. „Lepší než dva najednou,“ říká právník

„Pokud prezident Miloš Zeman nastoupil do funkce 8. března 2018, končí 8. března 2023 uplynutím toho dne. Ústava říká, že prezident se ujímá funkce složením slibu. Tudíž od půlnoci do složení slibu 9. března není úřad prezidenta obsazený. Teoreticky by výkon přecházel na předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedu vlády, ale tím, že tu není nezpůsobilost, neočekává se, že by vykonávali nějaké pravomoci,“ řekl Seznam Zprávám Wintr, který je profesorem na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.