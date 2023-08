Další aspirant do Ústavního soudu. Ve hře je profesor z Walesu

„Jednotlivá jména nemůžeme komentovat. Až do okamžiku, než jména kandidátů od nás dostane Senát,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí prezidenta Markéta Řeháková. Stejně tak odmítl možnou nominaci do Ústavního soudu komentovat i Přibáň, jenž nechtěl ani prozradit, zda by nominaci přijal.