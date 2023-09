Do předčasného důchodu zamíří až 10 tisíc lidí, vyjde to na čtyři miliardy

Do předčasného důchodu by kvůli odkladu platnosti zákona se změnami penzí mohlo odejít až 10 000 lidí. Příští rok by to mohlo zvednout výdaje o tři až čtyři miliardy korun. V pořadu Partie televize CNN Prima to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).