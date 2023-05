Dusno na debatě s Lipavským: „Jste válečný štváč masírovaný Američany“

Jedním z nejzajímavějších bodů na programu ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) v Broumově byla v úterý v podvečer debata s místními o zahraniční politice. Konala se v centru města a na vstupních dveřích na ni upozorňoval malý plakát s fotkou ministra.

Uvnitř ale plno nebylo, ministr zahraničí přišel do téměř prázdného sálu. Debata měla začít v 16:30. Jeden z mužů v hledišti to hned připomněl. „Je půl páté, mělo by se začít,“ vykřikl muž směrem k Lipavskému.

Hlavním tématem byla válka na Ukrajině. Lipavský dal za příklad nedaleké Polsko. „Oni mají jasno v tom, co je ruský imperialismus. Jsem rád, že Česko stojí také pevně na straně Ukrajiny. Bezpečnost v Evropě je jen jedna, pokud nebude bezpečná Evropa, nebude bezpečné ani Česko,“ řekl Lipavský na úvod.

Jeden z účastníků diskuze se do Lipavského zvýšeným hlasem pustil, že je podle něho „válečný štváč“.

„To máte popletené v hlavě, pane. Jste masírovaný americkou propagandou. Mě by zajímala třeba americká agrese. Sýrie nebo Vietnam. Jaký je váš názor na americké kamarády a na jejich agrese?“ řekl naštvaně muž v hnědé kožené bundě směrem k ministrovi.

Lipavský na kritiku hned reagoval. „Spojené státy považuji za nejvýznamnějšího a nejstrategičtějšího spojence z hlediska bezpečnosti pro Evropu a Česko. Díky našemu členství v NATO Česko požívá největší míru bezpečnosti v dějinách. NATO je nejmocnější obranná aliance, která na světě existuje,“ odpověděl ministr. S odpovědí muž nebyl spokojený a často ministrovi skákal do do řeči.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Na debatu s ministrem Lipavským v Broumově témeř nikdo nepřišel.

Lipavský také dodal, v jaké by Česko bylo situaci, kdyby nebylo v Severoatlantické alianci. „Kdybychom nebyli v NATO, tak naše míra bezpečí, zvláště v této situaci, kdy se ruská imperiální agrese projevuje na Ukrajině, tak na tom nebudeme dobře.“

Další otázku měla jedna z přítomných žen. „Mě by zajímalo, proč nás zatahujete do války s Ruskem a proč tady budeme mít americké základny NATO,“ zeptala se. „Válku na Ukrajině vyvolalo Rusko, která tam vyslalo svoji armádu. Byl to Putin, který zavřel plynové kohoutky a vyvolal energetickou krizi, se kterou se musíme vyrovnat,“ odpovídal ministr.

V tuto chvíli mu opět začal muž v hnědé bundě skákat do řeči, protože nesouhlasil s odpovědí. „Poprosím v klidu, teď se ptá paní a zaslouží si odpověď,“ napomenula muže moderátorka a ministr se poté vrátil k odpovědi.

„Putin sní o tom, že obnoví slávu SSSR. Ukrajinci dnes bojují i za naši svobodu. Není to o tom, že bychom Česko chtěli zavléct do války. Co se týče americké základny, máte na mysli asi Defence Cooperation agreement (pozn. red. – dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany), který nedávno schválila vláda. To je právní rámec pro případný pobyt nebo přítomnost amerických spojenců. Není to tom, že by někde měla být americká základna,“ odpověděl šéf české diplomacie.

Na debatě se řešily také rusko-čínské vztahy nebo téma dezinformací.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy +3

Ještě před debatou se Lipavský zúčastnil schůzky se zástupci místních firem. Ti se ptali na problémy, které je tíží, nebo jak funguje ekonomická diplomacie. Jeden z nich ocenil postoj vlády vůči Ruské federaci. „Díky, že neohýbáte hřbet před Rusákama,“ řekl podnikatel.

Otázky mířily i na pomoc Ukrajině a dopad na českou ekonomiku. „Hodně vnímám inflaci, vidím, jak se snižuje schopnost obyvatelstva. Chtěl jsem se zeptat, jestli podpora Ukrajiny není z naší strany tak strašně velká, že to má dopad na náš trh. Cítím, že lidé přestávají kupovat,“ zeptal se jeden z byznysmenů Lipavského.

Ministr reagoval, že to souvislost nemá: „Podpora Ukrajiny je v řádech desítek miliard korun, z nichž asi polovina končí v české ekonomice. Nejsem ekonomický expert, takže nejsem schopný říct, co je příčinou současné vysoké inflace a co je řešení.“

Reportér Seznam Zpráv se ptal také místních, kteří nebyli na debatě, jak vnímají návštěvu Lipavského. Paní Dana je vdova a v Broumově žije 50 let. „Je to mladý člověk, když to bude myslet dobře s republikou, tak budu spokojená. Pomáhat Ukrajině se má, ale musí to člověk posuzovat také objektivně. My máme, myslím, také dost starostí, až dost,“ reagovala seniorka na otázku ohledně podpory Ukrajiny.

S vládou Petra Fialy podle svých slov spokojená není. „Nelíbí se mi, někdy jsou jejich názory pro nás staré už nepřijatelné. My jsme si na důchod vydělali, proč podporují povaleče, co jsou doma, i když jsou zdraví,“ ptá se paní Dana.

Na Mírovém náměstí v centru Broumova sedí na lavičce v zelené vestě paní Růžena, které je 58 let. Kvůli zdravotním důvodům nepracuje. S podporou Ukrajiny souhlasí, stejně jako paní Dana si ale myslí, že by se mělo pomáhat i Čechům v nouzi.

„Je to tam hrozné, je dobře, že se jim pomáhá. Už je to podle mě ale hrozně moc. Lipavského znám z televize, osobně ne. Lidi tady dřou od rána do večera a nemají na to, aby zaplatili nutné věci,“ myslí si paní Růžena, která žije v Broumově pět let.

Podle starosty Broumova Arnolda Vodochodského (Volební strana Broumovská vlna) město trápí nejvíc nedostatek zubařů nebo odliv mladých obyvatel do velkých měst.