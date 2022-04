Exprimátor Brna Vokřál chce kandidovat do Senátu, zvažuje i návrat na radnici

Jedná o tom s hnutím ANO, z něhož dříve po sporech vystoupil, vrátit se do něj ale nechce. Vokřál zvažuje i zapojení do komunálních voleb, zatím ale neřekl s kým. Poslední dvoje komunální volby vedl kandidátku hnutí ANO, jejímž lídrem by měl být nyní městský předseda a místostarosta Brna-Řečkovic a Mokré Hory René Černý.

Vokřál by do Senátu kandidoval ve volebním obvodu číslo 58 Brno-město, kde je nyní senátorem Jiří Dušek (ANO). „Měl bych zájem si zasoutěžit o místo v Senátu a polemizuju o tom už delší dobu,“ uvedl Vokřál. O kandidatuře jedná s hnutím ANO, za které by byl jako nezávislý.

„Kandidátky se odevzdávají na přelomu července a srpna,“ odpověděl Vokřál na otázku, do kdy by mělo být jasno. Do hnutí se vrátit nechce. Zvažuje také zapojení do komunálních voleb. „Je to otevřená záležitost a zatím to nemá konkrétní obrysy. Zatím to není žádným směrem ani k ANO, ani jinam,“ dodal Vokřál.