Fiala jednal se Šmyhalem o vojenské pomoci Ukrajině či obranné spolupráci

O vojenské pomoci Ukrajině, obranné spolupráci či rozvoji ekonomických vztahů jednal v úterý premiér Petr Fiala (ODS) na úřadu vlády se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem. Strakova akademie na síti X doplnila, že obě země mají zájem o další společné jednání vlád. Šmyhal dorazil do Prahy na pracovní večeři v Kramářově vile, na které budou s Fialou a dalšími evropskými státníky řešit bezpečnostní otázky.

„Další vojenská pomoc Ukrajině, obranná spolupráce či rozvoj ekonomických vztahů - to byla hlavní témata jednání premiéra Fialy s jeho ukrajinským protějškem,“ uvedl úřad vlády na účtu Strakovy akademie na síti X. Fiala bilaterální schůzku se Šmyhalem neavizoval, dnes dopoledne nicméně uvedl, že ukrajinský předseda vlády do Prahy dorazí.

Fiala a Šmyhal si dnes také potvrdili oboustranný zájem na uspořádání dalšího kola česko-ukrajinských mezivládních konzultací. Fiala začátkem května ČTK řekl, že další společné jednání vlád by se mohlo uskutečnit do konce letošního roku. Poslední se konalo v říjnu 2022 v Kyjevě. Tehdejší cesta na jednání s vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a podpořit ukrajinské ambice vstoupit do EU a NATO.