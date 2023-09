Fiala se fotí skoro jako Babiš. V krizi důvěry se přestal bát marketingu

U jakéhokoli jiného politika by to byla ta nejbanálnější věc, která nestojí za řeč. To prostě politici a političky dělají. Ne však Fiala. Ten se ve své politické kariéře dosud snažil vyřešit kvadraturu kruhu politického PR – jak být premiérem v 21. století, ale zároveň si v podstatě držet veřejnost a emoce, které k politice také patří, od těla. Bylo to jasně znát na Fialových sociálních sítích – i na obrázkovém instagramu donedávna převládala politická hlášení místo nahlédnutí do profesního i osobního života premiéra.