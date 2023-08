Rekordní nedůvěra ve vládu. Fialovi už nevěří ani vlastní voliči

„Je to logické a pro vládu je to obtížná situace. Část veřejnosti může cítit, že se vláda stará spíše o druhé než o ně. Část sice volala po reformách a ozdravení veřejných financí, ale když to pak mají pocítit na vlastní peněžence a vlastním životním stylu, tak jsou naštvaní,“ myslí si politolog z Masarykovy univerzity Otto Eibl.

„Nedůvěra se nemusí nutně odrazit v tom, že by je nikdo nevolil. Můžeme se podívat do jiných průzkumů, které sice taky nevychází lichotivě, ale není to úplná katastrofa,“ říká politolog Eibl.

Podle sociologa Herzmanna by ale přesto vláda neměla výsledky brát na lehkou váhu. „Mají pečlivě vnímat vývoj veřejného mínění. Neříkám se jím řídit, to by byl populismus. Ale vnímat to a reagovat na to by bylo na místě. A to je velká slabina této vlády,“ domnívá se Herzmann.