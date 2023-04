Fialovu vládu hodnotí lidé jako nejhorší za deset let

Vláda Petra Fialy (ODS) dostala nyní od obyvatel Česka nejhorší hodnocení od kabinetu Petra Nečase (ODS) v roce 2013. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděném letos od konce ledna do 20. března. Většina lidí je nespokojena s programem, činností i složením vlády a také s osobou předsedy kabinetu a tím, jak vláda komunikuje s veřejností.

Nespokojenost s vládou se odráží i na tom, jak by lidé nyní hlasovali ve volbách. Podle nedělního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi by sněmovní volby v březnu vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta.

V případě, že by kandidovala koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), skončila by na druhém místě s 27,5 procenta hlasů, a proti únoru si tak s ANO prohodila místo.

Ve stranických preferencích by byla druhá ODS, kterou by volilo 20 procent lidí. Následovali by Piráti a SPD. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny by skončily STAN a ČSSD. Proti únorovému modelu si pohoršily vládní strany s výjimkou Pirátů.