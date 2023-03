Globus zařadil zpátečku. Čechy na zkušenou do Ruska nepošle

Zaměstnanci českých hypermarketů Globus na služební cestu za kolegy do Ruska nakonec nepojedou. Vedení německého maloobchodní řetězce od tohoto kontroverzního plánu, který se podle neoficiálních informací měl uskutečnit během dubna, nakonec ustoupilo. A to poté, co o celé věci informovaly Seznam Zprávy.