Glosa: Blahopřání k 10. narozeninám hnutí ANO

Sluší se popřát hnutí ANO k narozeninám hodně sil do další dekády. Aby byla úspěšná, má to jednu zásadní podmínku: Váš předseda se za žádnou cenu nesmí stát prezidentem.

Bývalý premiér Miloš Zeman, odstrčený v exilu na chalupě, oznámil, že začíná sbírat 50 tisíc podpisů nutných pro prezidentskou kandidaturu. Aha, takže už ani starý bard se na to nemůže dívat a jako blanický rytíř vyráží zachránit naši zemi!

A do třetice – jeden z nejmocnějších a nejbohatších českých byznysmenů s legrační češtinou naštvaně oznámil, že korupce v zemi překročila únosnou mez. Došla mu trpělivost, a proto založí vlastní politické hnutí. Aha, konečně to tady dá do pořádku někdo, kdo tomu skutečně rozumí!