Glosa: ODS má plány s Ještědem. Snad je odfoukne vichr z hor

Lepší než usilovat o nesmyslnou stezku korunami stromů by bylo opravit unikátní stavbu architekta Karla Hubáčka. Jenže na to Liberec nemá.

S plánem vybudovat na Ještědu stezku korunami stromů jde do komunálních voleb liberecká ODS. Pokud by k tomu došlo, byla by to myslím pro všechny nevýhra, abych použil termín otce zakladatele občanských demokratů Václava Klause.