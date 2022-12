Glosa: Zeman dělá dřevo na zimu 2025/26. Buďte jako on!

Představa, že by dosluhující prezident republiku předzásobil různými ústavními akty, asi jako se řeže dříví na zimu nebo dvě dopředu, je svůdná. A podle všeho i reálná: živě se spekuluje, že by Miloš Zeman ještě jmenoval nového předsedu Ústavního soudu , jen s odloženou platností – protože mandát Pavla Rychetského končí teprve v srpnu 2023. Zatímco mandát Miloše Zemana v březnu 2023, takže v srpnu bude na jeho místě někdo věřme že úplně jiný.

Zemanovi životopisci si pomalu ale jistě lámou hlavu, co bude jeho největším odkazem. Co z bohatství jeho vkladů do české ústavnosti vybrat jako to nejcennější. Objev principu „jmenování do foroty“ bude tohoto zlatého fondu ozdobou.