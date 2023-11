Hlasují odlišně, kandidují společně. Vše řeší desatero, věří lídři Spolu

Když Evropský parlament letos v únoru schválil dohodu, podle které od roku 2035 nebude možné prodávat dodávky a osobní automobily produkující emise, rozdělili se čeští europoslanci na dva tábory:

Zatímco Piráti a Luděk Niedermayer z TOP 09 hlasovali pro, zbytek v čele s Alexandrem Vondrou z ODS byl jednoznačně proti, případně se decentně zdržel.

Podobně v té době dopadlo i hlasování o výzvě Radě EU, aby přestala odkládat ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy. Niedermayer pro, Vondra proti.

Tato názorově odlišná dvojice spolu mnohdy nesouhlasí, příští rok v červnu přitom zabojuje o hlasy voličů na společné kandidátce.

„Debatami se nepromlčí“

Koalice Spolu pro volby do Evropského parlamentu vznikala v bolestech a přes původní odpor hlavních tváří. Ten se podařilo zlomit až vytvořením programového desatera.

V obecné rovině si v něm vytyčili hlavní body, na kterých se prý dokážou shodnout. I přes snahu co nejvíce obrousit hrany z nich ale trčí témata, o kterých v minulosti právě Niedermayer s Vondrou hlasovali odlišně.

Ostatně při porovnání jejich hlasování v uplynulých pěti letech se tito dva neshodli ve třetině všech hlasování. U stovky zásadních hlasování byla shoda jen ve 45 procentech.

A pro zajímavost: Vondra má vyšší shodu i třeba s europoslancem zvoleným za SPD Hynkem Blaškem.

Třecí hrany jsou například témata rovnosti žen a mužů, snižování emisí a skleníkových plynů či elektromobility, v nichž budou politici v předvolebních debatách obhajovat postoje svých kandidátek.

„Volby se neodehrávají ve vakuu, součástí jsou i předvolební debaty, a tam se problematickými tématy, o kterých se koalice rozhodla mlčet, nepromlčí,“ naráží brněnský politolog Otto Eibl na situaci, kdy bude zástupce kandidátky v debatách muset říct názor na téma, u kterého se kandidátka neshodla.

Jak si rozdělí předvolební debaty, zatím politici nechtějí prozradit. Vondra však nepředpokládá, že by se nějak pravidelně účastnili společně, aby je poté novináři mohli porovnávat. „Vím, že byste byli nadšení, ale tu radost vám dělat nebudeme,“ směje se Vondra.

Nemyslí si ani, že kdyby vyjádřil svůj názor, který bude odlišný od vnímání TOP 09, že by to mělo přinést nějaký rozkol do koalice Spolu. Že by ho „Topka“ poté nějak kritizovala, je prý nemyslitelné. „Myslíte vážně, že by nás někdo klepal přes prsty? Vždyť oni nás prosili, abychom šli spolu,“ tvrdí.

Jeho „trojka“ z kandidátky pak míní, že bude docházet spíš ke střídání. „Kandidátka je sestavená podle jasného klíče z hlediska lidí i financování a předpokládám, že to bude fungovat proporcionálně,“ řekl k účasti v debatách Niedermayer. Ale potvrdil, že jasný „fahrplan“ pro veřejná vystoupení ještě nemají.

Desatero koalice Spolu pro volby do Europarlamentu 1 – Evropa vnitřně svobodná (odstranění byrokratických překážek a nadbytečných regulací) 2 – Evropa vnitřně bezpečná (zásadní reforma azylového systému, odmítnutí přerozdělovacích kvót) 3 – Obrana Evropy před hrozbami zvenčí (podpora Ukrajiny, posilování obranných schopností členských států) 4 – Evropa konkurenceschopná (příprava přijímat nezbytná ochranná opatření na ochranu životně důležitých zájmů, posílení patentové ochrany proti plagiátorům) 5 – Evropa energeticky nezávislá (větší podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu, dekarbonizace za pomoci jaderné energetiky) 6 – Zelená Evropa pro člověka (ochrana přírody, ale odmítnutí nepřiměřených zásahů do soukromého vlastnictví či snahy diktovat lidem, jak mají žít a co mají jíst) 7 – Evropa propojená dopravní a informační infrastrukturou (podpora transevropské dopravní sítě a její financování ze zdrojů EU bez zbytečných byrokratických překážek) 8 – Prosperující zemědělství a živý venkov (dotace ne pro agroholdingy, ale na posílení pestrosti a odolnosti krajiny, zkracování dodavatelských řetězců – z vidlí na vidličku) 9 – Evropa sociálně a kulturně rozmanitá (vyvarovat se kulturních válek, kořeny ve sdílené židovsko-křesťanské civilizaci) 10 – Evropa budoucnosti (nemění EU na centralizovaný superstát, zrušení nepotřebných agentur a institucí)

Odlišné světy

Vondra a Niedermayer totiž v Evropském parlamentu doposud představovali dva naprosto odlišné světy.

Na jedné straně Vondra – konzervativec, prototyp pravicového politika, který razí heslo „Evropa bez nesmyslů“, chce rozvoj nechat trhu a chce jezdit svým autem se spalovacím motorem.

Na druhé straně liberální Niedermayer, který třeba ve Vondrou kritizovaném Green Dealu vidí budoucnost Evropy.

„Koalice do evropských voleb trpí tou samou vlastností jako vládní koalice,“ říká Niedermayer s tím, že právě v tématech, o která se vedou kulturní války, se neshodne ani TOP 09 s ODS na národní úrovni. „Ale tohle je koneckonců koalice, není to sloučení stran,“ dodává a podotýká, že by se těžko hledali dva politici s úplně stejnými názory a že ostatně totální jednota není v těchto tématech v Evropském parlamentu ani v rámci frakcí.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Představení kandidátky Spolu do evropských voleb. Za řečnickým pultíkem lídr Alexandr Vondra, trojka Luděk Niedermayer úplně vlevo.

Seznam Zprávy prošly a porovnaly hlasování Niedermayera a Vondry v posledním roce. Jasnou shodu mají v politice směrem k Ukrajině (její podpoře), Rusku a Číně nebo u spotřebitelských témat. Je fér přiznat, že v naprostém rozkolu nejsou ani u ekologických témat, jen se liší jejich „strop“.

U Vondry to je „klima“ a „alarmismus“, u Niedermayera rokování o usnesení o odstraňování žraločích ploutví.

Na začátku letošních prázdnin tak Niedermayer a Vondra například shodně hlasovali o „nature restoration law“, což je zákon o obnově přírody a poškozených ekosystémů. Tento návrh prošel jen velmi těsně. „Dva z těch hlasů, které zabránily tomu, aby věc padla, byl jeden můj a jeden Vondrův, kdy oba jsme hlasovali proti rozhodnutí našich frakcí,“ potvrdil Niedermayer.

V čem se naopak neshodnou, jsou hlasování týkající se lidských práv, konkrétně rovnosti žen a mužů. Z porovnávaných 13 hlasování uvedených na účtu na síti X „Europarlament přehledně“ se shodli jen ve třech případech.

Rozdílně vidí urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy o prevenci domácího násilí a násilí vůči ženám. A také v případě směrnice o transparentnějším odměňování, která by měla odstraňovat rozdíly v příjmech žen a mužů (známé pod pojmem gender pay-gap), Niedermayer hlasoval vždy pro, Vondra byl proti.

Hlasování podle desatera

Tohoto tématu se týká i jeden z bodů desatera Spolu, a to snaha vyvarovat se takzvaných kulturních válek.

„Pro mě to znamená nečinit kroky, které ty kulturní války zahajují,“ vysvětlil stručně Vondra. Niedermayer říká, že pojem kulturní válka je vlastně klouzavý a záleží na jeho výkladu. „Co to je? Když voláte po tom, aby se nerovnost odstranila, nebo aby se neměnil status quo?“ říká s tím, že jeho názory jsou známé a že on se tím do desatera vejde.

Stejně výbušné je i téma budoucnosti Evropy. V desateru se například píše, že nechtějí měnit Evropskou unii v centralizovaný superstát nebo že nechtějí revizi jejích smluv. V polovině září letošního roku proti sobě hlasovali u bodu, který mimo jiné otevřel debatu, zda evropská Rada může rozhodovat kvalifikovanou většinou nebo umožnit odvolání eurokomisařů.

Tento týden u hlasování o změnách smluv o Evropské unii, tedy o podobném tématu, již nikdo z případných kandidátů Spolu nehlasoval pro, a to včetně Niedermayera.

Vondra hlasoval přímo proti, Niedermayer se zdržel. „Třeba v tomto případě vyplývalo hlasování z našeho desatera,“ odůvodnil Vondra zdržení se ze strany svého kolegy z kandidátky.

Niedermayer to však vidí jinak. „Nebylo to proto, že jsem si říkal, že teď jsme Spolu, tak se to nehodí. Před rokem bych na 90 procent pro nehlasoval také,“ uvedl politik TOP 09. Podle něj byl materiál špatně připravený, z hlasování se stal chaos a jediné, proč se rozhodl alespoň se zdržet, bylo jeho přesvědčení, že proměna EU je nutná, a nechtěl dát zatím pouhému návrhu hned na začátku stopku.

Rozdílná hlasování vysvětluje i rozdílnými strategiemi, kdy jeho filozofie je dát tématu šanci, i když s provedením stoprocentně nesouzní a očekává, že se detaily dopilují v dalších procesech schvalování. A jiní zastavují legislativu z obav, kam až konečná verze může dosáhnout, už v jejím zárodku.