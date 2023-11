Tohle není kampaň. Lídři kandidátky Spolu objíždí Česko

Takovými slovy zahájil Alexandr Vondra (ODS), europoslanec a lídr kandidátky Spolu do Evropského parlamentu, setkání se straníky a příznivci v Jihlavě.

O kampaň do eurovoleb však podle Vondry prý nejde. „Tohle není kampaň, až bude, tak se to dozvíte. Tohle jsou naše plánované výjezdy,“ říká mi, když v tréninkovém středisku pro záchranáře v Jihlavě sledujeme tamní poslankyni Evu Decroix (ODS), jak se s entuziasmem sobě vlastním nechá vytáhnout do několikametrové výšky ve vrtulníkovém trenažeru.