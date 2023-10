Spolu do Evropského parlamentu. Koalice vyhlásila boj populistům a zelené levici

Občanští demokraté, TOP 09 a lidovci si plácli na společného kandidatuře do Evropského parlamentu. Strany to po měsících spekulací oznámily v pátek v podvečer.

Takzvaným superlídrem koalice Spolu bude europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Za ním by měla kandidovat jeho stranická kolegyně Veronika Vrecionová, další místa mají obsadit europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Koalice Spolu pokračuje, dohodli jsme se, že společně půjdeme do evropských voleb. Poslední tři roky ukázaly, že pro Českou republiku a občany to má hluboký smysl. Pečlivě jsme to zvažovali a diskutovali několik měsíců,“ pronesl premiér a předseda ODS Petr Fiala.