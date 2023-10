Startovní rošt s eurokomisaři se plní. Hlásí se Síkela i Nerudová

„Česko by mělo udělat maximum pro zisk silného portfolia a po velmi úspěšném předsednictví v EU pro to má jedinečnou šanci. Pokud chceme tu tvrdou práci, kterou jsme odvedli, takto zúročit, myslím si, že jsem člověk, který by pro to uměl získat dostatečnou podporu ostatních zemí,“ řekl ministr Seznam Zprávám.

Opřít se chce o mezinárodní pracovní zkušenosti, které v rámci své bankovní kariéry získal před příchodem do vlády Petra Fialy (ODS). Vliv Evropské komise na domácí hospodářství či energetiku je už teď podle něho obrovský a ještě poroste. „Jsem člověk, který většinu své dosavadní kariéry strávil v zahraničí. Jsem zvyklý se tam pohybovat. Kdo to nezažil, může být při konfrontaci překvapen - mile či nemile, záleží na okolnostech a osobnosti,“ popsal s tím, že se ale nebude vlamovat do zavřených dveří, pokud se objeví jiný kandidát na eurokomisaře.

„U dohody jsem nebyl, údajně je to dohoda z konce koaličního vyjednávání, dozvěděl jsem se to až ex post,“ řekl Vondra v srpnu Seznam Zprávám. „V žádném případě to podle mě neznamená, že PirStan má nějaký bianco šek na to, že když někoho navrhne, ostatní se na to mohou jen podívat a odsouhlasit to. Ne, bude to schvalovat vláda, navíc až po volbách,“ dodal.