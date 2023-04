Chystá Síkela puč? Uniklá zpráva pobavila vládu, Rakušana o něco méně

Ministry na středeční schůzi vlády pobavila zpráva, která všem pípla na mobilech. Ministr průmyslu za hnutí STAN Jozef Síkela ji omylem poslal do společné skupiny na WhatsApp, kde jsou všichni členové vlády.

Šlo o screenshot, ofocenou obrazovku, kde byla komunikace Síkely se šéfem jeho kabinetu na ministerstvu Štěpánem Hofmanem. Ten mu zrovna psal, že mezi poslanci hnutí STAN ve Sněmovně sílí nespokojenost kvůli rušení poboček České pošty.

Pak přichází věty, které na vládě vzbudily rozruch. Tajemník Hofman dodal, že „v takové atmosféře je ideální čas to převzít a že to celé napomáhá našim cílům“. Jozef Síkela na to odpověděl, že „to úplně není jeho styl“.

Zpráva visela ve vládní whatsappové skupině šest minut, než si ministr průmyslu uvědomil svůj omyl a rychle ji smazal. Bylo už pozdě, mezi tím ji viděla většina ostatních ministrů. Síkela pravděpodobně chtěl poslat zprávu jednomu ze svých poradců a omylem ji vložil do jiné skupiny, jako se to už stalo asi každému.

Ačkoliv kabinet ten den řešil zeštíhlení pošty, aktualizaci energetické koncepce nebo dotace na výstavbu nájemních bytů, tématem číslo jedna se o přestávce rázem stala otázka: To Jozef Síkela chystá puč na kolegu Víta Rakušana a chce ho sesadit z čela hnutí STAN?!

Seznam Zprávám „veselý příběh“ ze středeční schůze vlády vyprávělo několik pobavených ministrů. Samozřejmě nic neudělá větší radost než cizí neštěstí, když má někdo jiný průšvih – zvlášť v politice.

„Nešťastné, leč benigní,“ potvrdil historku ministr vnitra Vít Rakušan a zároveň ji mírní jako neškodnou. „Nešlo o žádný puč, ale o Českou poštu a už to máme vyřešeno.“

Jozef Síkela mluví o incidentu podobně: „Zmíněná konverzace se týkala transformace České pošty. Celou záležitost jsme si panem předsedou obratem vyjasnili a je vyřešená.“

Co tedy znamenají Hofmanova slova „čas to převzít"? Ministr Jozef Síkela se rozhodl, že se víc vloží do řešení transformace České pošty. Jednak chce využít své manažerské schopnosti z dlouholeté praxe v bankovnictví. A jednak to má částečně také v kompetenci, protože pod něj spadá Český telekomunikační úřad, který reguluje poštovní služby.

A co tajemník mínil větou „pomůže to našim cílům"? Jozef Síkela by se rád v příštím roce po evropských volbách stal eurokomisařem za Česko. Vládní pětikoalice se už při svém vzniku dohodla, že tento post skutečně obsadí Starostové a nezávislí.

V hnutí jsou však tři zájemci. Místopředseda STAN a bývalý poslanec Jan Farský, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a právě ministr průmyslu Jozef Síkela. Jestliže by se Síkelovi podařilo zviditelnit tím, že pomůže vyřešit bolestivou transformaci České pošty, výrazně by to zvýšilo jeho kurz mezi adepty na eurokomisaře.

Ačkoliv ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan celou historku zlehčuje, nemůže mu to být příjemné. Sice nejde o vnitrostranický puč, ale lze to celé chápat i tak, že Síkela se hodlá víc vložit do problému s Českou poštou proto, že Rakušan to nezvládá.