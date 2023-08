Koalici čeká bitva o klíčový post. ODS má v záloze českého „superdiplomata“

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Až se za rok bude tvořit po evropských volbách „unijní vláda“ – Evropská komise – čeští vyjednavači budou lobbovat za silnější, ekonomicky či bezpečnostně laděný rezort pro českého komisaře.

Už nyní běží na tuzemské politické scéně dohadování o tom, kdo by Česko mohl v příštím období v Evropské komisi reprezentovat. Čím dřív se najde kandidát či kandidátka, tím má Česko větší šanci si „předjednat“ silný post.

Podle nepsané koaliční dohody připadá nominace eurokomisaře předvolební koalici STAN a Pirátů. Podle zjištění Seznam Zpráv chce však do výběru eurokomisaře promluvit vládní ODS.

Motorem této snahy je pravděpodobný volební lídr ODS a místopředseda Alexandr Vondra, podle něhož by občanští demokraté měli usilovat o vyslání kandidáta do Evropské komise. Nepsaná domluva, že kandidát vzejde z koalice Pirátů a Starostů, není podle něho rozhodující.

„U dohody jsem nebyl, údajně je to dohoda z konce koaličního vyjednávání, dozvěděl jsem se to až ex post. V žádném případě to podle mě neznamená, že PirStan má nějaký bianco šek na to, že když někoho navrhne, ostatní se na to mohou jen podívat a odsouhlasit to. Ne, bude to schvalovat vláda, navíc až po volbách,“ řekl europoslanec Vondra Seznam Zprávám.

Portfolio Jourové? K ničemu

Vondra zároveň popsal, že při hledání budoucího českého eurokomisaře by usiloval o takového nominanta, který by dosáhl na ekonomicky, energeticky či bezpečnostně laděné portfolio.

„Portfolio, které vykonává paní Jourová (Věra Jourová má coby místopředsedkyně v Evropské komisi na starosti činnost týkající se hodnot, transparentnosti a dodržování zásad právního státu, pozn. red.), je pro nás absolutně nevýhodné. Akorát to rozšiřuje rozkoly ve střední Evropě, je to k ničemu. Koukal bych po ekonomickém portfoliu, spojeném s vnitřním trhem, energetikou, rozpočtem, nebo oblasti s přesahem do bezpečnostní politiky – ať už jde o zahraniční politiku, nebo opět energetiku,“ popsal Vondra.

Evropské volby se uskuteční příští rok v červnu, už teď ale předsedové ostatních koaličních stran s Vondrovým plánem na nominanta za ODS nesouhlasí. Trvají na dohodě z období, kdy vznikala vláda Petra Fialy.

První místopředseda vlády Vít Rakušan míní, že tato nominace patří přímo hnutí STAN. „Výběr nominantů na eurokomisaře je v gesci STAN. Ujištění premiéra považuji za dostatečnou záruku. Konkrétní jména komentovat nebudu,“ sdělil ministr vnitra Seznam Zprávám.

Podobné tvrdí i šéf Pirátů a místopředseda vlády Ivan Bartoš, který je přesvědčený, že i Piráti mají stále možnost do výběru evropského komisaře aktivně zasáhnout.

„V koalici existuje dohoda, že komisaře budou jmenovat Piráti a Starostové. Premiér Petr Fiala potvrdil, že je připraven tuto dohodu respektovat,“ řekl ministr pro místní rozvoj Seznam Zprávám. Premiér je na dovolené a na dotazy redakce neodpověděl.

Kompromis Šedivý

Aby nevznikl otevřený konflikt uvnitř vládní koalice, určitým kompromisem by mohla být sázka na kandidáta, který by nebyl přímo spojený s žádnou politickou stranou.

Místopředseda ODS Alexandr Vondra připustil, že jeho stranou preferovaný kandidát nemusí být členem strany. „ODS je schopná vygenerovat kvalitní kandidáty, kteří nemusí být členy strany,“ uvedl europoslanec.

Seznam Zprávy zjistily, že takovým kompromisním kandidátem s potenciálem dosáhnout na silný post by mohl být český diplomat Jiří Šedivý, který nyní zastává vlivnou bruselskou funkci šéfa Evropské obranné agentury.

Právě bývalý náměstek ministra obrany a někdejší velvyslanec ČR při NATO poprvé na dotaz redakce připustil, že by do boje o eurokomisařské místo šel. „Pokud by se na mé kandidatuře shodla vládní koalice, jsem připraven,“ řekl Seznam Zprávám Šedivý.

Foto: European Defence Agency Diplomat Jiří Šedivý by se pozici eurokomisaře nebránil.

Vondra nechtěl potvrdit, že má na mysli konkrétně Šedivého, z jeho odpovědi ale vyplynulo, že Šedivý by do jeho představ zapadal.

„Nechci dávat polibky smrti. Umím si představit, že se jako ODS postavíme za kandidáty, kteří mají personální způsobilost a v zahraničí jsou známí a mohou aspirovat na významnější portfolio. V posledních 20 letech jsme byli odsouzeni malou kompetencí při výběru kandidátů získat hodnotnější portfolio,“ popsal Vondra.

Popřel, že by on sám měl zájem stát se eurokomisařem, což je spekulace, se kterou se lze v ODS setkat. „O ničem takovém nesním, to říkám narovinu. Nezastírám rodinné důvody, má žena bojuje se zákeřnou nemocí. Že bych někam natrvalo odjel pracovat, to by nešlo, přece jen poslanectví je v tomto trochu svobodnější než komisařství,“ vysvětlil.

Zároveň dodal, že se mu nechce podstupovat grilovací proces, který kandidáti na člena Evropské komise podstupují v Evropském parlamentu. Bylo by například velmi pravděpodobné, že by čelil otázkám na historickou kauzu Promopro z doby prvního českého předsednictví EU v roce 2009.

„Že bych toužil, aby mě někdo v Evropském parlamentu griloval, na to opravdu nejsem zvědavý. Mám nějaké životní postoje a nehodlám je takticky přizpůsobovat. Pozice evropského komisaře pro mě není zajímavá,“ uvedl pravděpodobný lídr ODS do evropských voleb.

Lidé, o nichž se hovoří

Vzhledem k původní dohodě, že nominaci na eurokomisaře by měla mít někdejší koalice Pirátů a Starostů, se o kandidátech spekulovalo zejména v případě hnutí STAN, které ve volbách v roce 2021 získalo 33 poslanců (oproti čtyřem pirátským).

Za hlavního favorita byl považovaný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Jenže letos v dubnu se mu stala „komunikační nehoda“. Omylem poslal zprávu do společné skupiny na WhatsApp, kde jsou všichni členové vlády. Šlo o vyfocenou obrazovku, kde byla komunikace Síkely se šéfem ministerského kabinetu Štěpánem Hofmanem.

Ten mu zrovna psal, že mezi poslanci hnutí STAN ve Sněmovně sílí nespokojenost kvůli rušení poboček České pošty. S dovětkem, že „v takové atmosféře je ideální čas to převzít a že to celé napomáhá našim cílům“. Rakušana uniklá komunikace nepotěšila a jeho vztah se Síkelou neposílila.

Hovoří se tedy o dalších potenciálních adeptech. Jedním z nich je senátor Mikuláš Bek, který se však v květnu stal ministrem školství, což jej nyní plně zaměstnává. Zaznívá i jméno bývalé prezidentské kandidátky Danuše Nerudové, která stále neřekla, zda a případně za koho bude kandidovat v evropských volbách, o čemž se dlouhodobě spekuluje.

V kuloárech hnutí se zmiňuje i jméno místopředsedy hnutí a bývalého šéfa poslaneckého klubu Jana Farského. S jeho prosazením na vládě by však hnutí STAN nejspíš narazilo u ODS, jejíhož ministra financí například nedávno kritizovalo za přípravu konsolidačního balíčku.

„Pana Farského v Evropě nikdo nezná, s ním bychom důležité portfolio nezískali, nemá ministerské zkušenosti. Nechci ale teď nikoho známkovat. Určitě o tom budeme diskutovat. Jen říkám, že je tu celá plejáda lidí, kteří jsou v Bruselu známí a osvědčení z různých funkcí,“ reagoval Vondra.

S tím, že má již několik konkrétních nápadů na kandidáty, ale nechce je prozrazovat. „Nechci jim dát stigma, že jde o utajené favority, které chce ODS prosadit. Teprve na to přijde čas. Určitě to není o tom, že jedna strana bude chtít přechytračit ostatní, jde o to, aby se vláda shodla na kvalitním kandidátovi,“ popsal.