Další volby na řadě. Kandidátku Spolu komplikují osobní spory

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Co píšeme v analýze Osobní spory komplikují jednání o případné společné kandidátce ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy Spolu, do eurovoleb.

Výrazní europoslanci Alexandr Vondra z ODS a Luděk Niedermayer z TOP 09 se neshodnou téměř na ničem.

Výsledek vyjednávání může ovlivnit stabilitu celého projektu do budoucna a dalších voleb.

Mohlo by se to jevit jako poměrně snadná otázka – budeme kandidovat do evropských voleb jako samostatné strany, nebo do nich půjdeme pod hlavičkou koalice Spolu?

Odpověď na ni ale šéfové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL hledají už měsíce marně. Rozhodnutí by mělo padnout na přelomu léta a podzimu.

Jedním z hlavních faktorů, který komplikuje vznik koaliční kandidátky do Evropského parlamentu, jsou osobní spory. Na společné kandidátce by se musely „porovnat“ těžké váhy evropské politiky, které mají o směřování Česka v Unii velmi rozdílné představy.

Jestli strany půjdou, či nepůjdou do eurovoleb spolu, přitom může ovlivnit stabilitu celého projektu do budoucna a dalších voleb. Právě proto ji předsedové všech tří stran prosazují, narážejí ale na odpor jak u straníků, tak u případných vedoucích kandidátů.

„Budeme se o tom bavit v září. Já patřím k těm, kteří si myslí, že bude lepší jít do evropských voleb zvlášť. V domácí politice mi koalice Spolu smysl dává, do evropských voleb už moc ne. Máme rozdílné pohledy na fungování EU,“ řekl Seznam Zprávám europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Skepse ohledně společného projektu je cítit i z europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera. Do rozhodování o tom, jestli kandidovat samostatně, nebo v rámci Spolu, prý TOP 09 nezasahuje. Netají se ale tím, že podle výsledku se rozhodne, zda vůbec bude funkci obhajovat.

„Já mám na EU silné názory a je pro mě důležité, aby to kandidátka reflektovala. Buď se to dá dělat česky opatrně, nebo jednoznačně. A já jsem fanoušek toho, dělat to jednoznačně,“ dodává Niedermayer.

Mezi dvěma výraznými europoslanci Vondrou a Niedermayerem, kteří by oba měli být lídry svých stran, navíc panuje značné osobní napětí. To vyjednávání komplikuje.

Jsme jiní

Dvě výrazné figury evropské politiky se neshodnou téměř na ničem - od přijetí eura přes názory na míru integrace v Unii až po zelenou politiku.

„S panem Niedermayerem mám asi úplně největší rozdílnost při hlasování. Není člověk, s kým bych měl rozdílnější hlasování – možná ještě Piráti. To je tak nastejno,“ řekl Seznam Zprávám místopředseda ODS Vondra.

„Názorové rozdíly nemusím komentovat, stačí se podívat na ta hlasování, třeba o Green Dealu,“ poznamenává zase na adresu vzájemných vztahů Luděk Niedermayer.

Jako nástrahu společné kandidátky Spolu oba vidí i členství stran v odlišných frakcích Evropského parlamentu. Zatímco lidovci a TOP 09 jsou součástí eurooptimisticky laděné Evropské lidové strany, ODS patří k politické skupině Evropští konzervativci a reformisté, kteří jsou k současnému fungování EU kritičtější.

Pokud by se strany rozhodly kandidovat dohromady, výsledkem by musel být velmi umírněný kompromis ze všech stran.

Vondra zmiňuje i otázku kroužkování preferovaných kandidátů, díky kterému se v roce 2019 vyhoupl z nevolitelného 15. místa na druhé a stal se europoslancem. Pro evropské volby platí podobně jako ve sněmovních pětiprocentní kvórum přednostních hlasů, které když kandidát získá, připadne mandát přednostně jemu. V evropských volbách se ustavuje v celé zemi jedna kandidátní listina, která nahrává celostátně známým politikům.

Fenomén kroužkování může „strašit“ v popředí postavené kandidáty ve chvíli, kdy na kandidátní listině figurují na nižších pozicích další celostátně známí politici. O nevyzpytatelnosti kroužkování se ve sněmovních volbách přesvědčili Piráti, kteří na kandidátkách s hnutím STAN získali pouze čtyři poslanecké posty.

Karta Pospíšil

Komplikovaná situace panuje především v TOP 09 – do podoby kandidátky podle informací Seznam Zpráv zvažuje zasáhnout i další ze známých europoslanců Jiří Pospíšil. Ten přitom ještě před několika měsíci tvrdil, že ambici obhajovat mandát nemá, a to ani jako podpora z posledního místa.

Dnes už ale zdaleka není tak kategorický a kandidaturu nevylučuje. „Platí ono příslovečné ‚brod je ještě daleko‘. Jinými slovy, v tuto chvíli neřeším svoji možnou kandidaturu do EP, je ještě dostatek času, rozhodnu se tedy během podzimu,“ řekl šéf pražské TOP 09 Seznam Zprávám.

Pospíšil je zároveň jedním z hlasitých zastánců společné kandidatury. „Já osobně se netajím tím, že podporuji spolupráci pravicových stran v koalici Spolu na všech úrovních. Tím hlavním důvodem je to, že tato koalice je schopna konkurovat a porazit Andreje Babiše,“ uvedl europoslanec.

Jak změnu číst? Zdroje ve vedení koalice Spolu mají za to, že Pospíšil v rámci pnutí Vondra versus Niedermayer stojí na straně Vondry. Teď Pospíšil zřejmě ucítil příležitost - pokud TOP 09 půjde s ostatními stranami a Niedermayer z kandidatury vycouvá, mohl by se za svoji stranu stát lídrem.

Spor ale komentovat nechtěl. „Dobré či nedobré vztahy mezi kolegy nebudu komentovat,“ uvedl Pospíšil.

Do hodnocení přetahované ve vlastní straně se nechce pouštět ani její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. „Jednání pokračují, nic není rozhodnuto. Ostatně je ještě dostatek času a nyní i ideální čas se tomu věnovat,“ uvedla.

Co s Kalouskem?

V partaji jsou podle informací Seznam Zpráv dva názorové proudy. Jeden z nich chce posilovat spojení Spolu. Mimo jiné i z pragmatických důvodů - pokud by se projekt rozpadl, strana by se příště nemusela dostat do Sněmovny.

Druhá část strany naopak argumentuje tím, že TOP 09 potřebuje posilovat svoji identitu, aby se „nerozpustila v ODS“. A evropské volby, které její voličskou skupinu zajímají, jsou podle nich ideální příležitostí.

Jisté zatím není to, jak se ke své politické budoucnosti postaví bývalý šéf strany Miroslav Kalousek. TOP 09 mu nabídla kandidaturu do Senátu v Praze 2, k čemuž se někdejší ministr financí staví zatím rezervovaně. Zájem by měl spíše o evropské volby, v organizaci v Lysé nad Labem dokonce získal souhlas s nominací.

Rébus by se měl rozluštit v září. Pokud by ovšem Kalousek získal nominaci, znamenalo by to potíže pro společnou kandidátku. V ní by Kalousek zcela jistě narazil u ostatních stran - ostatně jeho stažení z politiky bylo jednou z podmínek, která vznik koalice Spolu vůbec umožnila.

Lidovecká anketa

Nejistota ohledně kandidatury do evropských voleb panuje i u lidovců. Jejich předseda Marian Jurečka je sice zastáncem jít do eurovoleb jako Spolu, členská základna o tom už tak přesvědčená není.

Seznam Zprávy v květnu informovaly o anketě na vnitrostranickém fóru, v níž strana zjišťovala preference členů ohledně kandidatury KDU-ČSL. Mezi členy strany převážil názor, že lidovci by do Evropského parlamentu měli kandidovat samostatně.

„Názory na tuto otázku jsou vyrovnané, nicméně s mírnou většinou převážil názor, že bychom měli kandidovat samostatně,“ řekl tehdy Seznam Zprávám současný ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).