Našli shodu na úsporách, teď chce Stanjura koalici Spolu i pro eurovolby

„Chtěl jsem to říct nejdříve na ideové konferenci spolustraníkům, ale řeknu vám to - já jsem spíše pro kandidovat v evropských volbách jako Spolu. Je to zkrátka úspěšný projekt, byť v těchto volbách je to složitější rozhodování a má nějaké otazníky. Ještě se o tom nejen v rámci ODS, ale i Spolu budeme bavit,“ řekl 1. místopředseda ODS v rozhovoru pro Seznam Zprávy.