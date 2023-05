„Krvavý kompromis.“ ODS není zcela spokojená s podobou balíčku

„Nebudeme zvyšovat daně,“ říkal ještě loni v prosinci ve svém pořadu Hovory z Kramářovy vily premiér Petr Fiala (ODS). Uvedl tehdy, že nevěří v cestu zvyšování daní.

Po půl roce je ale situace jiná. „Přestože dojde u některých daní k navýšení, soustředili jsme se, aby dopad na občany a zaměstnance byl co nejnižší,“ uvedl Fiala ve čtvrtek 11. května.

Občanská demokratická strana si přitom svůj program pro volby do Poslanecké sněmovny založila na tom, že chce štíhlý stát a nízké daně.

Konsolidační balíček, který vláda, v níž je ODS největší silou, několik měsíců připravovala, nakonec daně a odvody zvyšuje. A to především podnikatelům, více vydělávajícím zaměstnancům a firmám, z nichž se voliči ODS často rekrutují.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a ekonomický expert strany Jan Skopeček Seznam Zprávám řekl, že v otázce daní považuje balíček za „velmi krvavý kompromis“.

„Raději bych viděl ještě více úspor a méně zvýšených daní, za které poneseme nemalé politické náklady,“ přiznává.

Konsolidační balíček přehledně „Nečekáme dnes slova chvály a v první chvíli nečekáme ani masivní pochopení,“ nechal se slyšet premiér Petr Fiala. V přehledném souhrnu vám přinášíme informace o tom nejdůležitějším, co se má od příštího roku změnit. Přehledně: Takto chce vláda zachránit veřejné finance

Všichni členové ODS, které redakce Seznam Zpráv oslovila, upozorňují, že jde o kompromis, na kterém se ODS musela dohodnout s dalšími čtyřmi koaličními partnery. „Samozřejmě, stát může ještě víc šetřit na sobě, ale je tam prostě pět politických stran,“ říká k tomu senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

Podle ministra dopravy a místopředsedy strany Martina Kupky ODS přirozeně prosazovala co nejvyšší úspory. „Výsledek v tomto směru je příznivý. Úspory přesahují v objemu ty nové příjmy. To je klíčová zpráva i pro voliče občanských demokratů a je to pochopitelně klíčová zpráva i pro programovou konferenci. Je jasné, že v koalici pěti politických stran je nutné dělat kompromisy,“ uvedl.

Za úspory je rád i jinak kritický Jan Skopeček. Koalici chválí zejména za plánované proškrtání dotací, snížení objemu prostředků pro veřejný sektor a další úspory. „Dlouhé roky se o to v naší zemi nikdo ani nepokusil a veřejný sektor bobtnal,“ upozorňuje a dodává, že má stále naději, že konsolidační balíček je jen začátkem a škrtání ve výdajích bude pokračovat i nadále.

Kolik si připlatíte? Nová úsporná opatření, kterými chce vláda posílit státní rozpočet, budou stát zaměstnance tisíce korun navíc. Hlavní roli hrají nový poplatek za nemocenské pojištění, daň z nemovitosti nebo zrušení daňových slev. Více v přehledu ekonomické redaktorky Karolíny Štukové. Průměrná česká rodina si kvůli novým opatřením připlatí tisíce korun

Stejně tak v nějaké další možné úpravy věří i senátor Jirsa, který by prý nejraději osekal ještě více dotace na obnovitelné zdroje, které podle něj fungují jen jako podpora pro bohatší lidi, kteří například na solární panely na svém domě mají.

Byl by rád i za opětovné otevření diskuze o zřízení dvou nových národních parků. „Máme je ve vládním prohlášení, kde jsem byl proti, ale musel jsem to skousnout. Dnes ta území vydělávají peníze, Křivoklátsko je lesnický park, který státním lesům nějaký příjem nese. Pokud z něj uděláme národní park, bude to znamenat jen náklady pro stát ve stovkách milionů. Třeba k tomu ta debata přijde,“ řekl.