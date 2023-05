Přehledně: Takto chce vláda zachránit veřejné finance

Vláda Petra Fialy (ODS) představila ve čtvrtek dlouho očekávaný konsolidační balíček, který by měl dostat Česko do formy.

„Nečekáme dnes slova chvály a v první chvíli nečekáme ani masivní pochopení,“ nechal se slyšet premiér.

Většina úspor bude na výdajové straně rozpočtu – budou se škrtat národní dotace pro firmy ve výši 46 miliard korun a také náklady na státní zaměstnance za 20 miliard.

Na příjmové straně rozpočtu se počítá se změnami DPH, nově se počítá se dvěma sazbami a zrušením 22 daňových slev a výjimek. Radikální změny se dotknou budoucích důchodů.

Škrty na výdajové straně

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že vláda chce menší stát, který méně přerozděluje. Celých 79 procent úspor by mělo činit zrušení investičních a neinvestičních dotací do podnikatelského sektoru.

Na dotacích chce vláda ušetřit 55 miliard korun. „Každý rok, není to jednorázové opatření,“ nastínil.

Nejvíce má jít z rezortu průmyslu a obchodu (20 miliard), na zemědělství dojde k úspoře 10 miliard, na dopravě činí úspora šest miliard, místní rozvoj sníží dotace o 2,8 miliardy, školství o dvě miliardy. Ostatní dotace se pokrátí o 13,4 miliardy.

Foto: Ministerstvo financí ČR Prezentace Ministerstva vnitra.

Úspory na provozu státu a platech

Úspory na provozu státu by měly činit přes 11 miliard, na platech státních zaměstnanců pak téměř 10 miliard korun. Rovněž nejde o jednorázové opatření, ale o každoroční úsporu.

Zavedení pouze dvou sazeb DPH

Zjednodušení daně z přidané hodnoty bude ve formě dvou sazeb – standardní ve výši 21 procent a snížené ve výši 12 procent.

Jedna položka pak bude výjimkou s nulovou sazbou DPH, a to knihy. „Je to i v rámci evropských zvyklostí, zvážili jsme významnost této položky pro budoucnost České republiky,“ uvedl Stanjura.

Ve snížené sazbě budou všechny potraviny či zdravotnické prostředky.

Do zvýšené sazby se přesune točené pivo, úklidové práce v domácnosti, služby opraven obuvi či kol, kadeřnictví, saun, ale třeba také noviny, nápoje či palivové dřevo.

Zvýšení daně z nemovitých věcí

Vláda si od zvýšení daně slibuje zvýšení příjmů o devět miliard korun. „V rámci OECD máme druhé nejnižší majetkové daně. I po tomto zvednutí zůstaneme silně podprůměrní,“ řekl předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí by mělo být až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu. Zavedena by měla být i automatická valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Modelový příklad dle vlády: Uplatňuje-li obec místní koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu. Ve většině případů, kdy obec uplatňuje pouze základní sazbu daně, tak dojde zavedením státního koeficientu ke zdvojnásobení daně, což zpravidla bude znamenat zvýšený výdaj majitele řádově ve stokorunách ročně.

Například za průměrný 70metrový byt na Praze 1 dnes majitel zaplatí cca 1700 Kč ročně, nově bude platit cca 2500 Kč. Za podobně velký byt v Brně zaplatí v současnosti zhruba 600 Kč, nově to bude asi 1200 Kč. V Ostravě a v Plzni se daň liší podle městské části. V obou městech může dosahovat až 770 Kč s tím, že nově to bude zhruba 1450 Kč.

Zvýšení daní z neřestí

Do státní pokladny by mělo přinést zhruba 15 miliard korun. Nejvíce si vláda slibuje od zvýšení daní na tabák, a to skoro šest miliard korun. Necelé čtyři miliardy by pak mělo přinést vyšší zdanění hazardu. Přes 2,5 miliardy si vláda slibuje získat zdaněním piva a tvrdého alkoholu.

Třeba u piva se danění zjednoduší. Momentálně platí hned devět možných variant podle typu piva nebo toho, kde ho zákazník konzumuje.

U tabáku vláda navrhuje pravidelné zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce v období 2025 až 2027. Pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 procent v každém roce v období 2024 až 2027. V plánu je i zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Druhá sazba daně z hazardních her se zvýší z 23 na 30 procent. Jedná se o případy živých her (karty, ruleta), binga, kurzových sázek, totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). U loterií a technických her chce vláda ponechat sazbu 35 procent.

Vláda zároveň navrhuje změnu rozpočtového určení daní tak, že výnos ze všech on-line hazardních her bude nově ze 100 % příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech land-based hazardních her bude nově ze 65 % příjmem obcí a z 35 % příjmem státního rozpočtu.

Foto: Ministerstvo financí ČR Prezentace Ministerstva financí.

Daně z příjmu fyzických osob

Vláda navrhuje změnu pásma příjmů, v rámci kterého se platí 23% sazba daně. Nově bude namísto čtyřnásobku průměrné mzdy začínat na trojnásobku průměrné mzdy. V současnosti zaměstnanec platí 23procentní daň z příjmů, které přesahují částku 161 300 korun. Do této sumy platí 15% daň. Nově bude tato částka zhruba ve výši 121 000 korun.

Zvýšení daně z příjmů u firem

Firmy jsou nyní podle představitelů vlády zdaněné pod průměrem EU. „Jsme na 16. až 18. místě z 27 zemí,“ uvedl Stanjura. Navrhuje proto zvýšení daně z příjmů u firem o dvě procenta z 19 na 21. Po této změně by Česko mělo být v průměru členských zemí.

Zastropování úlev z odvodů pro DPP

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (DPP), a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení.

První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy. Druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Součástí bude zavedení evidence všech DPP a souvisejících příjmů.

Zvýšení poplatků za dobývání nerostů

Dosavadní systém stanovení výše úhrady z vytěženého množství a sazby dle typu nerostu zůstává zachován, upravuje se pouze výše podílu sazby k referenční ceně u uhlí o tři procenta, u stavebních surovin o dvě procenta a u silikátových a ostatních surovin o jedno procento.

Změny při prodeji cenných papírů a podílů

Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 korun za zdaňovací období a zároveň se nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru / podílu ve společnosti při splnění časového testu tří let, respektive pěti let mezi nabytím a prodejem na 40 milionů korun na poplatníka jako dostatečný limit pro prodeje podílů ve startupech a rodinných firmách.

Zvýšení sazby nemocenského pojištění

Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 procenta. Od roku 2019 vykazuje účet nemocenského pojištění záporné saldo, v loňském roce zhruba minus 8 miliard korun. Zavedením tohoto opatření vláda očekává vyrovnání bilance účtu.

Průměrná hrubá mzda za rok 2022 dle ČSÚ činí 40 353 Kč měsíčně, dopady na čistý příjem takového zaměstnance jsou 242 Kč měsíčně.

Zvýšení ceny dálniční známky

Zvýšení ceny dálniční známky z 1500 na 2300 korun za rok, současná cena byla platná od roku 2012 a propadla se tak její reálná hodnota. Vláda plánuje i zavedení nového pravidelného valorizačního schématu, které bude reflektovat výši inflace.