Obchody chtějí změnit zálohování lahví

„Měli bychom zároveň provést reformu zálohování pivních lahví, kde některé pivovary mají vlastní lahve a systém to výrazně prodražuje. Měla by platit jedna záloha a ideálně omezený počet typů pivních lahví,“ řekl Prouza SZ Byznys.

„Dotřiďování v obchodech a na logistických centrech je náročné a náklady na to nesou v Česku obchodníci. V Německu to funguje tak, že existují specializované firmy, které zajišťují dotřídění pro pivovary,“ říká Vodáček z řetězce Tesco.

Obchodníci mají ze zákona povinnost přijmout pouze zálohované lahve značek, které sami prodávají. Skleněné obaly, které vyberou přes automat, pracovníci v zázemí předtřídí, aby se do přepravek umísťovaly správné lahve. Jenže v praxi to úplně nefunguje.

„Tento systém ručního třídění na prodejnách úplně nefunguje, je to hodně o lidech a na prodejně není dost prostoru. Nemůžete tam mít 50 přepravek. U menších obchodníků je to ještě složitější,“ popsal Vodáček. Proto Tesco lahve převáží do distribučního centra, kde probíhá jejich dotřídění, a odtud si už lahve odvážejí pivovary.

Přes volání obchodníků však nic nenasvědčuje tomu, že by se reformou zálohování pivního skla někdo vážně zabýval. „Současný systém většině pivovarů vyhovuje. Faktem je, že některým, zvláště středně velkým, pivovarům se lahve nevracejí v takovém množství, v jakém by chtěly,“ řekla ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) Martina Ferencová.

„Bylo by skvělé, kdyby někoho napadlo zatlačit na pivovary a povinně zavést jednotnou pivní lahev. Prostě tvrdě jim to nařídit a ten, kdo se chce odlišovat, by si měl připlatit. Mohla by platit nějaká výjimka pro pivovary do 10 tisíc hektolitrů,“ řekl.