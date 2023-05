Kalousek dostal nabídku na návrat do politiky, zatím se nerozhodl

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Možná se schyluje ke zvučnému politickému návratu. Exministr financí a někdejší předseda lidovců a TOP 09 Miroslav Kalousek zvažuje, kam by se mohly ubírat jeho další politické kroky.

Podle zjištění Seznam Zpráv dostal nabídku od své domovské strany, aby za ni kandidoval příští rok na podzim do Senátu na Praze 2.

„Učinili jsme Mirku Kalouskovi za pražskou TOP 09 nabídku, že by mohl kandidovat na Praze 2 do Senátu. Konzultovali jsme to i s našimi politickými partnery. ODS ví, že to panu Kalouskovi nabízíme, jsou s tím v souladu. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová to rovněž nijak nerozporovala,“ řekl Seznam Zprávám šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle europoslance se Kalousek k nabídce v danou chvíli stavěl rezervovaně. Důvodem může být i to, že by jej na Praze 2 mohl čekat poměrně složitý volební souboj. Předpokládá se, že v tomto obvodě bude obhajovat senátorský mandát nedávný prezidentský kandidát Marek Hilšer. Kalousek má straně sdělit své rozhodnutí v létě.

„Při poslední schůzce, což už bude třeba dva měsíce, pan Kalousek řekl, že si to musí rozmyslet. Přišlo mi, že se k tomu staví rezervovaně, neřekl ano ani ne, chápu to tak, že jeho finální slovo uslyšíme v létě,“ dodal europoslanec Pospíšil.

Kalousek dotazy redakce (týkající se Senátu a níže uvedených možností kandidatury) označil za drby a spekulace.

Z Lysé do Evropy

Kandidatura do Senátu není však jedinou možností, která se v souvislosti s Kalouskem v zákulisí zmiňuje.

Seznam Zprávy zjistily, že jméno exministra financí ve straně rezonuje i v souvislosti s evropskými volbami, které se uskuteční za rok. Přestože se nominační proces v TOP 09 teprve spustí, nápad nominovat Kalouska na kandidátku do Evropského parlamentu už posvětila středočeská buňka TOP 09 v Lysé nad Labem.

Předseda místní organizace Tomáš Elicer se distancoval od toho, že by nápad na Kalouskovu nominaci na kandidátní listinu pro evropské volby vznikl v jeho organizaci. „Nápad nepochází z Lysé, nevím, kde to primárně vzniklo, to vždycky vzniká tak jako podivně. Jen jsem o tom nápadu slyšel,“ řekl Elicer Seznam Zprávám.

Po chvíli si ale přece jen vzpomněl, že nominaci Kalouska jeho buňka projednala a schválila. „Projednalo se to v rámci místní organizace, to je všecko. Zda se to projednávalo výše, vůbec netuším. My v Lysé jsme to podpořili, objevilo se to jako nápad, který se nám líbil. Nehledejte v tom tajemnosti,“ řekl Elicer.

V případě voleb do Evropského parlamentu by to však s nominací Kalouska mohlo být pro TOP 09 složitější. Vedení strany se staví pozitivně k pokračování koaliční platformy Spolu. S vysláním Kalouska by tak musely souhlasit i další strany, navíc by se dalo čekat, že přední místa na listině by zabrali aktivní politici koaličních stran - a až po nich by následoval Kalousek.

Málo prostoru pro SRO

V politických kuloárech se v posledních týdnech začalo hovořit i o tom, že se Kalousek poptává po možných lídrech a osobnostech pro vlastní politický projekt, se kterým by kandidoval v evropských volbách. Výhodou v těchto volbách by bylo, že celá země je jedním volebním obvodem, což znamená, že stranám a hnutím stačí postavit jednu celorepublikovou kandidátní listinu.

Programově by takový projekt mohl být zaměřený na rozpočtovou odpovědnost, což je oblast, ve které Kalousek v poslední době kritizuje i vládu Petra Fialy. Strana rozpočtové odpovědnosti - se zkratkou SRO - je kupříkladu název, který v souvislosti s výše uvedenými úvahami koluje.

Exministr financí všechny dotazy Seznam Zpráv na případné politické angažmá označil za spekulativní. Připomněl ale, že definitivní sbohem politice neřekl. „Drby a spekulace nemíním komentovat. Svůj návrat do politiky jsem nikdy nevyloučil, ale rozhodně na něj nepospíchám za každou cenu,“ napsal Kalousek. „Ještě byste si mohl vymyslet Stranu nezadlužené budoucnosti - SNB,“ dodal se smajlíkem.

Politolog Metropolitní univerzity Praha Petr Just však prostor pro novou pravicově laděnou stranu v současnosti nevidí.

„V poslední době vystupuje Miroslav Kalousek hodně kriticky vůči rozpočtové politice vlády Petra Fialy, přestože je členem TOP 09. Nikdy se netajil tím, že by vláda ve vztahu ke konsolidaci veřejných financí měla činit razantnější opatření. Myslím si, že kdyby chtěl svou kritiku promítnout do založení nového subjektu, který by stavěl na rozpočtové odpovědnosti, nedopadlo by to na úrodnou půdu,“ řekl Seznam Zprávám Just.

Podle politologa by se tříštily síly. „Voliči stávajících koaličních stran s Miroslavem Kalousek v podstatě souzní. Je jasné, že by nová strana nevedla k posílení tábora, který se jako liberální demokratický blok vymezuje proti národovecké a autoritářské politice. Naopak by se tento liberální tábor více rozštěpil,“ míní Just.

Ve výsledku by dle politologa musel Kalousek se svým novým projektem stejně najít shodu s těmi, od kterých se oddělil. „Pokud by nový subjekt chtěl něčeho dosáhnout, musel by hledat partnery, kterými by byly strany, proti kterým se nyní Kalousek kriticky vyjadřuje. V konečném důsledku by nový subjekt zásadní přínos neměl, rozhodně ne pro stabilizaci stranického systému,“ dodal politolog.