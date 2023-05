Pojďme do eurovoleb bez Spolu, řekla většina lidovců v anketě

Přesto mezi členy strany převážil názor, že lidovci by do Evropského parlamentu měli kandidovat samostatně.

Přesná čísla uvést nechtěl, počet hlasujících v anketě se podle něho pohyboval v řádu nižších stovek. O kandidatuře by mělo být jasno na přelomu léta a podzimu.

Vnitrostranická anketa KDU-ČSL k volbám do Evropského parlamentu.

„Teď v sobotu se uskuteční primárky bez ohledu na to, zda budeme kandidovat samostatně, nebo v koalici. Probíhají hovory jak s koaličními partnery, tak uvnitř strany. Vše má své výhody i rizika. Anketa je pouze vodítko, diskuzi nad předvolební strategií povedeme. Nejpozději v září či říjnu chceme mít jasno,“ uvedl Výborný, člen předsednictva KDU-ČSL.

Volby do Evropského parlamentu jsou pro koalici Spolu specifické v tom, že jednotlivé strany – ODS, TOP 09 a KDU-ČSL – působí v evropských strukturách v rozdílných frakcích. Jejich společná kandidatura by tudíž mohla být pro některé voliče matoucí. Na jedné kandidátce by se mohli sejít politici jak vstřícní, tak kritičtí vůči směřování EU.