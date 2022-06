„Hlubučkovi lidé“ skončili, pražský STAN zvolil Hlaváčkovu kandidátku

„Je to volba Petra Hlaváčka, dovolím si použít to slovo načechrat kandidátku,“ popsal dění za zavřenými dveřmi poslanec a místopředseda pražského STAN Jan Lacina.

O prvních deseti jménech pražští delegáti STAN hlasovali po jménech. „Atmosféra začínala poněkud chmurně, ale s projevy prvních kandidátů se to začalo dostávat do dobré nálady. Bylo překvapivé, jak to ti lidé dokázali svými projevy rozsvítit,“ popsal atmosféru na sněmu Lacina.