„Hrdinové“ vs. „ti zlí“. Rozdělení u bratří Mašínů bylo vidět i v kině

Je krátce před 19. hodinou a po schodech stoupá ke vchodu do kina v Kolíně trojice seniorů –⁠ žena a dva muži. Na otázku reportéra Seznam Zpráv, na co jdou, odpovídá hned paní Libuše.

Trojice seniorů patří do skupiny fanoušků rodiny Mašínů včetně bratrů Josefa a Ctirada, proto i přišli na film do kina. „Jsou to jediní hrdinové, kteří se tady vyskytli v komunistickém bordelu. Oni bojovali, byli to mladí kluci. To, že se natočil film o Mašínech až třicet let po revoluci, je ostuda,“ říká rozhořčeně pan Jaroslav, bratr paní Libuše, který je také v důchodu.