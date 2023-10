Nejen Mašínová. Pavel začal rozesílat pozvánky lidem, které chce vyznamenat

Odbojová skupina bratří Mašínů − Josef Mašín ml., Ctirad Mašín (in memoriam), plk. Ctibor Novák (in memoriam), Václav Švéda (in memoriam), Milan Paumer (in memoriam), Zbyněk Janata (in memoriam) - členové nejznámější protikomunistické odbojové skupiny.