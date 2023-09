Vyznamenejte Mašíny, apelují v petici na prezidenta senátoři

Stejně jako v minulých letech, i letos dorazil do prezidentské kanceláře návrh na vyznamenání odbojové skupiny bratří Mašínů.

Sám Pavel ještě před svým zvolením vzkázal, že by měl s vyznamenáním Mašínů problém. To vnímají i někteří senátoři, a proto chtějí hlavě státu poslat petici s odůvodněním, proč by si podle nich ocenění zasloužili.