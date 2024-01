Jak by váš politik hlasoval o euru? Zeptali jsme se všech 200 poslanců

Prezident Petr Pavel ve svém novoročním proslovu odpálil politickou rozbušku, když zmínil, že by Česko mělo přijmout společnou evropskou měnu. Příznivci eura rozradostnění podporou z nejvyšších míst začali za společnou měnu ihned lobbovat. Se svými argumenty ovšem přišli i odpůrci.

Aby zjistily rozložení sil v Poslanecké sněmovně, oslovily Seznam Zprávy všech 200 poslanců s otázkou, zda jsou pro přijetí společné evropské měny a zda by Česko mělo začít činit kroky směřující k jejímu přijetí co nejdříve.

„Je velká škoda, že Česká republika propásla možnost vstupu do eurozóny v roce 2009, kdy vstoupilo Slovensko,“ míní poslanec a ekonomický expert TOP 09 Miloš Nový. „Euro s sebou přináší celou řadu přínosů, je to například eliminace kurzových rizik, firmy se tak nebudou muset zajišťovat proti výkyvům kurzu, což pro ně bude znamenat nižší náklady. Přidáme-li k tomu nižší firemní transakční náklady, výsledkem je nižší míra inflace, vyšší investice a vyšší ekonomický růst.“

Jak by hlasoval váš poslanec a proč? Podívejte se v grafice:

Podle předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka nyní Česko kvůli vlastní měně platí za státní dluh vyšší úroky než Slovensko a Řecko. „To jsou desítky miliard, které bychom mohli dát do zdravotnictví a školství. Vedle toho by to pomohlo našemu vývozu a přeshraničnímu obchodu, a když pojedu na dovolenou, tak si nebudu muset měnit peníze. Slováci byli taky skeptičtí a teď si euro chválí,“ uvažuje Michálek.