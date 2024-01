„Vlastní měna je fetiš.“ Přijetí eura štěpí i ODS

V řadách ODS naopak přibývá těch, kteří by do eurozóny rádi vstoupili.

„Za poslední dva tři roky u nás došlo ve vnímání eura k posunu. Troufl bych si říct, že už je to 50 na 50. A jsem taky přesvědčený, že u generace mladých členů už podpora eura převažuje,“ říká Drobil.

Že fanoušků eura mezi občanskými demokraty přibývá, ostatně potvrzuje i ministr financí Zbyněk Stanjura, který sám žádné konkrétní kroky k přijetí eura momentálně podnikat nehodlá. Nejdřív je podle něj potřeba začít plnit kritéria – do té doby debatu označuje „za akademickou“.

„Debata v ODS je velmi živá a oproti minulosti roste mezi našimi členy počet podporovatelů eura,“ uvedl Stanjura. Spočítané to prý nemá, ale odhaduje, že momentálně je stav 6:4 v neprospěch fanoušků společné měny.

Názor na euro v posledních letech změnil například šéf Senátu Miloš Vystrčil. „Více než doposud jsem se seznámil se situací a je jasné, že existují i argumenty pro. Dříve jsme se na to dívali z hlediska jediné položky – a to je zadluženost v eurozóně. Ale jsou i jiné aspekty a změnila se i společenské situace a zahraniční vztahy,“ říká Vystrčil.

Vláda se podle něj soustředí na ozdravení veřejných financí, což premiér označil za předpoklad pro to, aby se debata o euru v Česku vůbec mohla reálně vést. Prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu vyzval, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k přijetí eura.

Vláda se v programovém prohlášení nedomluvila na tom, že by se v současném volebním období zabývala přijetím společné evropské měny. Česko v současnosti ani neplní potřebná kritéria pro zavedení eura, řekl ve středu večer po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS).

Pro zavedení eura se vyslovila například poslankyně za ODS Renata Zajíčková. „Česká republika by k přijetí eura měla směřovat. Je to důležitý krok pro posílení politické důvěryhodnosti a ekonomické integrace v rámci Evropské unie,“ uvedla pro SZ.

„Poslední dva roky jednoznačně ukázaly, jak je to s tím fetišem, kterým se neustále zaklínáme – že musíme mít vlastní měnu a měnovou politiku, protože nám to umožňuje reagovat na výkyvy. Tak já se ptám, jak nám pomohla koruna a Česká národní banka řešit aktuální výkyvy, když máme nejvyšší nebo druhou nejvyšší inflaci v Evropské unii?“ říká Drobil.

Skopeček je naopak přesvědčený, že nebýt koruny, byla by inflace u nás ještě mnohem větší. „Mezi jednotlivými zeměmi eurozóny byl velmi výrazný rozdíl v mírách inflace, takže to naznačuje, že euro není žádnou zárukou ani pojistkou. Kdybychom měli společnou měnu, tak by byl ještě větší tlak na vyšší inflaci. Takže zaplaťpánbůh, že jsme v tu dobu měli svoji vlastní měnovou politiku,“ tvrdí Skopeček.