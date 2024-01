Spor o euro se hrotí. Fiala je proti, TOP 09 chce měnu nejpozději v roce 2030

Mezi vládními stranami se přiostřuje spor o to, jestli začít podnikat kroky k přijetí eura. Proti je především ODS. Vláda se dnes podle premiéra Petra Fialy (ODS) nedomluvila na tom, že by se v současném volebním období zabývala přijetím eura. Česko neplní potřebná kritéria, upozornil.

„Opravdu mě mrzí, že ze strany kolegů jsou hodně zdůrazňována hypotetická rizika, ale opomíjí se výhody,“ říká na adresu koaličních kolegů ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09, která naopak euro dlouhodobě prosazuje.

Věří ale, že neshody se podaří vyřešit. „Chci od kolegů věcnou argumentaci. Bylo by asi nešťastné, abychom se překvapovali nějakým hlasováním,“ dodává Langšádlová v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu oživil debatu o přijetí eura. V jaké fázi té debaty se nyní vláda nachází?

Vlastně nemáme vůbec žádný plán, přestože jsme se už před dvaceti lety zavázali, že společnou měnu přijmeme. Je zřejmé, že nemůžeme vstoupit zítra, ale měli bychom mít jasný plán, v jakém horizontu euro přijmout chceme. Pro nás je úplně nejzazší termín rok 2030, ale jsem přesvědčená, že to může být i dříve.

Fiala: Vláda se nedomluvila na přijetí eura, Česko neplní kritéria Vláda se v programovém prohlášení nedomluvila na tom, že by se v současném volebním období zabývala přijetím společné evropské měny. Česko v současnosti ani neplní potřebná kritéria pro zavedení eura, řekl ve středu večer po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Vláda se podle něj soustředí na ozdravení veřejných financí, což premiér označil za předpoklad pro to, aby se debata o euru v Česku vůbec mohla reálně vést. Prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu vyzval, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k přijetí eura. Zobrazit vše

Takže podle vás bychom příští rok měli vstoupit do režimu ERM II, řekněme předstupně pro přijetí eura?

Myslím, že je na to čas. Vůbec nic tomu nebrání, jako kritérium je tam pouze fluktuace měnového kurzu a není třeba plnit ostatní maastrichtská kritéria. A neznamená to, že pak musíme euro přijmout - jsou země, například Dánsko, které jsou v tom režimu dlouhodobě a euro doposud nepřijaly.

Co bude vláda v souvislosti s eurem schvalovat? V lednu by měla vláda projednat hodnoticí zprávu České národní banky o tom, jak je země připravená na jednotnou evropskou měnu. ODS chce zprávu projednat bez dalších plánů. Někteří ministři ostatních stran ale chtějí začít podnikat první kroky k přijetí eura - například vstoupit do Evropského mechanismu směnných kurzů II (ERM II), jakéhosi předstupně pro přijetí eura. Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) navrhla ještě kompromisní variantu s méně závazným zněním, podle které by měla vláda v Evropě začít jednat o podmínkách vstupu do ERM II. Podrobnosti jsme popsali zde: V koalici sílí hlasy pro euro. Menší vládní strany tlačí na ODS

Proč je na to podle vás vhodná chvíle právě teď?

Například máme velmi vysoké náklady na dluhovou službu, v letošním roce už to bude skoro 95 miliard. Země, které vstoupily do eurozóny nebo oznámily termín vstupu, se staly pro banky kredibilnější a tyto náklady snížily.

Dále vstup do eurozóny znamená zvýšení hospodářského růstu o 0,5–1 %. A pak je tu ještě otázka inflace, kde se ukazuje, že ty poslední problémy zvládly země eurozóny podstatně lépe než Česká republika.

Není žádné tajemství, že proti je hlavně ODS. Pro jste vy, Starostové, Piráti i část lidovců. Matematicky byste ODS mohli přehlasovat. Zvažujete to, nebo do toho bez nějaké politické dohody nepůjdete?

V tuto chvíli musíme vést debatu. Bylo by asi nešťastné, abychom se překvapovali nějakým hlasováním. Přišli jsme s alternativním usnesením, kde navrhujeme zahájit jednání o podmínkách vstupu.

ODS už se ale vyjádřila, že nestojí ani o tento kompromis. Čím to je, že má ODS poslední slovo, i když je v menšině?

Věřím, že povedeme věcnou diskusi, a já od nich chci slyšet věcnou argumentaci. Opravdu mě mrzí, že ze strany kolegů jsou hodně zdůrazňována hypotetická rizika, ale opomíjí se výhody. A mrzí mě to i proto, že podle všech průzkumů jsou voliči ODS velice proevropští a nejsou to ti, kteří by byli kritičtí k evropské integraci.

Ministr financí Zbyněk Stanjura argumentuje mimo jiné i tím, že euro se neřeší ve vládním programovém prohlášení. Nevidíte zpětně jako chybu, že jste ODS v tomto tenkrát ustoupili a alespoň nějaké cíle ohledně eura tam nedali?

Já věřím, že kolegové z ODS, včetně pana ministra Stanjury, budou slyšet na ty věcné argumenty. Ještě jsem nezmínila jeden z nich - často se bavíme o tom, jak k nám přilákat zahraniční investice. Jedno z těch kritérií, podle kterých se investoři rozhodují, je právě euro. A když ho naše sousední země mají, tak je to pro nás samozřejmě handicap.

Foto: Facebook Heleny Langšádlové Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09).

Říkáte, že doufáte, že ODS uslyší na věcné argumenty. Zatím to tak nevypadá. Pokud to nenastane, může euro způsobit koaliční problémy? Protože předpokládám, že třeba pro TOP 09 je to důležitá otázka.

Pro nás je velmi důležité, abychom měli nějakou strategii. Ta diskuse by měla zohlednit hlavně zájmy České republiky. Myslím, že je to tak zásadní otázka, že by měl být i ustanoven vládní zmocněnec pro přijetí eura.

Je to citlivá koaliční otázka i vzhledem k tomu, že teď spolu s ODS kandidujete do evropských voleb a vaši představitelé mají různé názory na euro?

Tak samozřejmě jakékoliv koaliční jednání je hledání kompromisu. Ale věřím, že převáží zájem republiky. A že budeme hledat cestu, jak neopakovat problémy s inflací a podpořit hospodářský růst.