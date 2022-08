Jak na Babiše? Zatím jen billboardy. Na výlety za voliči není čas, říká Bartoš

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Zatímco šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš už několik měsíců objíždí republiku se svým karavanem, lídry vládních stran zatím není v předvolební kampani příliš vidět. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše na to nemají vládní politici tolik času jako opoziční poslanec, který navíc nechodí do Sněmovny.

Koalice Spolu ale vyrazila s billboardovou kampaní, ve které kritizuje právě Babiše. Na jednom z nich je šéf hnutí ANO spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.„Závislost na Rusku, bezpečnostní hrozba. Nová hrozba, stejní agenti,“ hlásá plakát.

„Oponenty označují jako nacisty. Agent ŠTB, agent KGB,“ píše se na další z verzí v narážce na nedávný útok Andreje Babiše na své odpůrce.

„Kampaní poslanci Babišovi připomínáme, že lidé v České republice si jeho lhaní, vymlouvání a zatahování země na Východ nenechají líbit. Je to pouze jedna z linek kampaně, kterou vedeme pro komunální i senátní volby,“ říká k tomu předsedkyně koaliční TOP 09 a šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Je to klasická negativní kampaň, která je hodně nesmlouvavá. Snaží se vzbudit strach,“ hodnotí kampaň koalice Spolu mediální expertka a vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK Denisa Hejlová.

Komunální a senátní volby, na které kampaň cílí, se odehrají 23. a 24. září. Na tento styl kampaně je tak podle Hejlové příliš brzy. „Takhle silný kalibr bych asi nevytahovala měsíc před volbami,“ říká. Koalice podle ní dává Babišovi příliš dlouhý čas na argumentační přípravu své obhajoby.

Hejlová zároveň upozorňuje na to, že kampaň je postavená jen na antibabišovství a neukazuje vlastní pozitivní hodnoty dané koalice.

„Měli by se soustředit i na komunikaci něčeho, čeho už dosáhli a co je pro obyvatele Česka důležité,“ vysvětluje. Zároveň ale dodává, že koalice zatím mnoho konkrétních pozitivních výsledků, které by byly hmatatelné, nemá.

„Babiš kritizuje vládu za problémy, které způsobil on sám. Nestydí se svádět svá selhání na současnou vládu, která přitom dělá maximum, aby jeho průšvihy napravila. Proto mu kampaní chceme připomenout, že Česko je silnou, sebevědomou a prozápadní zemí, kde žádné proruské agenty a jejich podivné metody nechceme,“ dodává k tomu Pekarová Adamová.

Pekarová: Neschováváme se za šéfa

Na billboardech koalice Spolu není tvář žádného z jejich lídrů. Ostatně, šéfové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL chybí i na většině předvolebních akcí.

„Jsme demokratická strana, kde se o důvěru voličů uchází kompetentní politici, kteří se na rozdíl od hnutí ANO nemusí schovávat za obličej svého šéfa, protože mají sami co nabídnout,“ říká k tomu předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová. Sama prý ale kandidáty TOP 09 v kampani podporuje.

Seznam Zprávy se na účast na předvolebních mítincích zeptaly i předsedů zbývajících svou stran koalice Spolu. Šéf KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na SMS nereagoval. Odpověď neposlal ani mluvčí premiéra a předsedy ODS Petra Fialy s omluvou, že premiér je tento týden na dovolené.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Billboard koalice Spolu.

Ve srovnání s předsedou hnutí ANO nejsou v kampani příliš vidět ani předsedové zbývajících stran vládní pětikoalice. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je to tím, že se nevěnují kampani na úkor své práce.

„Pan poslanec Babiš má jednu z nejmenších docházek v Poslanecké sněmovně, tudíž má možnost se věnovat výletům po ČR za svými voliči. Jako zodpovědní poslanci i členové vlády tuto možnost nemáme,“ uvedl Bartoš, který navíc Babišovu kampaň vnímá spíše jako přípravu na prezidentskou volbu.

Přesto si prý Bartoš čas na některé mítinky pirátských kandidátů najde. „A to dokud nezačnou opět pravidelná jednání Poslanecké sněmovny v září,“ upřesnil šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj.

Že by se do kampaně své strany nezapojoval, odmítl i nedávno znovuzvolený předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. „Navštívil jsem už několik akcí napříč regiony, do zářijových voleb mi jich tedy zbývá už jen pár,“ napsal Seznam Zprávám.

Babiš objíždí regiony už od května. V posledních týdnech atmosféra na jeho mítincích zhoustla. Přibylo jeho hlasitých odpůrců a také převážně verbálních roztržek mezi nimi a příznivci předsedy ANO.

Expremiér minulý týden v jižních Čechách označil své odpůrce za fašisty a nacisty. Posléze toho litoval, ale demonstranty označil za organizovanou skupinu, kterou svolávají místní zastupitelé ze stran vládní koalice. V minulých dnech rovněž nepřímo vyzval šéfy koaličních stran, aby si své voliče „zklidnili“.

Ti odmítají, že by jejich voliči nějaké šarvátky vyvolávali. „Podle informací novinářů, jejichž reportáže z místa jsem měl možnost sledovat, jsou odpůrci Andreje Babiše na jeho politických mítincích v poklidu a neprojevují se agresivně. Podněcování k nenávisti, nepokojům nebo jakékoliv agresi je ale za hranou toho, co by se na podobných akcích mělo odehrávat. Představitelé vládní koalice nic takového nedělají,“ napsal Seznam Zprávám šéf STANu Rakušan.

Putinovský slovník

„Andrej Babiš je člověk, který více než dva miliony voličů označuje putinovským slovníkem za fašisty a nacisty. Rozdmýchává nenávist ve společnosti a uráží naše voliče, to si nemůže dovolit. Většina občanů projevuje odpor vůči jeho osobě slušně a já jim děkuji, že přes zcela nepřípustné chování Andreje Babiše nejsou jako on,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová.

Ve stejném duchu hovoří i šéf Pirátů Bartoš, podle kterého je to hlavně Babiš, kdo útočí na ty, s nimiž nesouhlasí.