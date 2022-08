Glosa: Andrej Bájivý. Lhář, nebo muž obdařený fantazií?

Expremiér Andrej Babiš v pondělí s tváří sklíčenou vykládal, jak mu policejní prezident doporučil, aby své odpůrce vykázal do patřičných mezí. Pardon, do speciálních koridorů. AB aktuálně objíždí republiku s obytňákem. A začíná být vytočený, že mu na náměstí nechodí jen fanoušci, ale i kverulanti.

Věci se hrotí. Došlo už například i na bizarní policejní zatýkání školáka, aniž by zatýkaný a kdokoliv jiný věděli, že jde o policisty. Babiš také na selfpromo akci prohlásil, že jsou jeho protivníci z davu nacisté a fašisté. Když jeho PR týmu došlo, jak strašidelná obvinění vyřkl, kál se šéf hnutí, že „je mu to líto.“

Nepomohl mu ani Martin Vondrášek. Policejní prezident v pondělí obratem popřel vše, co Babiš řekl. „Pan policejní prezident s panem Andrejem Babišem na toto téma nemluvil. A podle našich informací ani nikdo jiný z policejního prezidia,“ uvedl mluvčí prezidia Jozef Bocán. Na mysli měl „rezervace“ pro antibabišovce.

Tak to kapku pomotal, mohli bychom Andreje Babiše omluvit. Bohužel se plete tak často, až to vypadá, že – jak to jen kulantně říci – inu, že lže.

Myslí si to i justice. Podle nařízení soudu se má omluvit za léto roku 2018. Soudkyně neshledala pravdivými Babišovy výroky, že lidé, kteří tenkrát manifestovali proti vzniku jeho menšinového kabinetu – s podporou bolševiků –, dostali za účast na demonstraci od kohosi peníze. Nedostali.

Politik, který štve lidi proti sobě Před třemi lety „děkoval lidem, kteří vyjadřují své názory, i když se v nich lišíme“. Laskavá tvář upadla v zapomnění. Komentář: Babiš ve víru vášní a od Hradu dále

V srpnu 2021 zase zakladatel ANO zavítal do Temelína. Kamerám a diktafonům prozradil, že bylo „velkou chybou“ vlády Bohuslava Sobotky, že nedotáhla soutěž na dostavbu elektrárny. Přičemž se vzápětí ukázalo, že to byl osobně on coby ministr financí, kdo přiměl ČEZ ke zrušení tendru.

Ostatně, portál Neovlivní si vede databázi lží tuzemských politiků. Babišova je vydatná.

Bývalý premiér přitom neříká pravdu jen v důležitých věcech, nýbrž i v malichernostech. Zbytečně. Kdyby mlčel, nic by se nestalo. Nic by mu nehrozilo. Přesto zalže. Třeba že oželí vakace. „Na dovolenou nepojedu, abyste mi to zase nevyčítali. Budeme mít celé léto plno práce,“ prohlásil loni v rozhovoru pro TN Live. Pár dní nato vyrazil s manželkou Monikou a s dětmi do Benátek. Čímž se jeho choť neopomněla pochlubit na Instagramu. Au.

Mohli bychom konstatovat, že Babiš navazuje na hradní tradici ustavenou Milošem Zemanem. Bylo by to laciné. Zajímavější je podívat se, co vlastně lhaním lhář obvykle sleduje.

Anne (někdy psána jako Anna) Freudová, rakousko-uhersko-britská psychoanalytička, dcera zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, přinesla do věd zkoumajících psychiku, nebo chcete-li duši, termín „mechanismus obrany“. A také pojem „vytěsnění“, který bývá mylně přisuzován jejímu otci. Lež je podle ní součástí obranného mechanismu. Pomáhá tomu, kdo se k nepravdě uchyluje – což jsme někdy skoro my všichni – ochránit sám sebe. Nevědomě zakryjeme pravdu o sobě a o světě. K (sebe)klamnému mechanismu se prý člověk uchyluje pro uchování pocitu vlastní hodnoty. Integrity. Především tehdy, kdy selhává. Stydí se. Nabývá dojmu, že neuspěl. A nese za to vinu. Výhodou lži je podle Freudové úleva od úzkosti. Hloupé je, že nic neřeší. Problém trvá. A s ním primární důvod úzkosti. Dochází k odmítání reality. K jejímu nevědomému zfalšování.

Tady je nutné říci, že hrubě nesnáším nálepkování kohokoliv jakýmikoliv psychiatrickými diagnózami. Výše řečené je napsáno čistě pro zajímavost, kontext. Pro publikum zajímající se spíše o otázky psychologické než politologické. Byť se obě kategorie v historii zhusta protínají.

Naprosto netuším, zda Andrej Babiš nevědomě používá obranný mechanismus. Zda cokoliv vytěsňuje. Natož úzkosti.

Vsadil bych se ale, že má bývalý premiér – nebo možná tým jeho poradců – fantazii bujnou jako čtyřleté dítě. Což je super vlastnost třeba pro sci-fi spisovatele.