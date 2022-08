Babiš plánuje vyhradit „místo pro odpůrce“. Náš nápad to není, říká policie

Babiš plánuje vyhradit „místo pro odpůrce“. Náš nápad to není, říká policie

Jak by „vyhrazené místo pro odpůrce“ mělo fungovat v praxi, není jasné. Podle Andreje Babiše mu to doporučila policie, ta to ale popírá.