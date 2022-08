Na mítinku Andreje Babiše. Jak se kropí úrodná půda strachu a nenávisti

Reportérka týdeníku Respekt Ivana Svobodová popisuje, co předcházelo zásahu proti školákovi v Borovanech, kterého zaklekli tři policisté v civilu.

Reportérka týdeníku Respekt Ivana Svobodová navštívila několik mítinků předsedy hnutí ANO Andreje Babiše už letos v červnu. Atmosféra na českých náměstích se podle ní od té doby změnila. „V tom červnu to vypadalo tak nenápadně, bylo tam třeba 30 lidí, někde 50,“ říká.

„Teď už jsem viděla například v Jindřichově Hradci i 200 lidí, kteří přišli podpořit Andreje Babiše. Ale především se to změnilo tím, že začali chodit jeho odpůrci, a někteří ho i provází. Jedou na dvě, tři štace v tom kraji,“ popisuje reportérka.

Odpůrci jsou na setkáních většinou i hojně slyšet. Pískají, mluví do megafonu a skandují různá hesla. „Andrej Babiš se sice snaží tvářit a říkat, že mu to vůbec nevadí, když tam proti němu lidé chodí protestovat, ale z jeho chování lze vyčíst, že to tak asi nebude,“ popisuje Svobodová.