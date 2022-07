Babiš se musí omluvit za slova, že demonstranti byli zaplacení

„Rozsudek je vzkazem, že ani pan Babiš nesmí lhát, aniž by za to nesl následky,“ prohlásil advokát Aleš Rozehnal, který Filipovou zastupuje. Babišův advokát Jiří Urbánek se zatím nechtěl k verdiktu vyjadřovat.

Nijak si to neověřil, a přece na adresu kritiků zmíněný výrok veřejně pronesl. Nejvyšší soud ho za to zkritizoval. „Nemá-li ústavní činitel svá tvrzení faktů důkladně prověřena co do pravdivosti, není oprávněn je zveřejnit,“ uvedl soudce Petr Vojtek.