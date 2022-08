Rakušan: Babiš nálepkuje jako Putin. Zásah proti žákovi byl exces

Že si policista vezme čepici, která ho bezprostředně spojuje s nějakou politickou silou, to je neomluvitelná neprofesionalita. Samozřejmě, že mezi policisty jsou lidé s různým politickým přesvědčením a názory. Vyžaduji od nich ale to, aby byli schopni upozadit svůj vlastní názor, když nastupují do služby.

Vy sám jste zmínil reportáž v Respektu, kterou jsem si velmi podrobně přečetl. Z ní vyplývá, že na mnoha akcích to policisté zvládli velmi profesionálně a nemuselo dojít k žádnému použití donucovacích prostředků. Bohužel se nám ale nyní koncentrovalo do jednoho kraje několik excesů, které bijí do očí a stávat se nemohou. Nechci teď říkat, že policie nezvládá, že někomu straní. Na druhou stranu její profesionalita musí být ještě o stupeň vyšší. Proto budu v pondělí od policejního prezidenta chtít nejen slyšet situační zprávu ze zásahů v Jihočeském kraji, ale i přesný popis strategie takových akcí. Zda například policisté budou už vždy označení.

Já bych si nikdy na žádném politickém mítinku neopovážil označovat své oponenty za fašisty a nacisty. Můj dědeček strávil pět let svého mladého života v koncentračním táboře a jako člověk, který vystudoval historii, jsem opravdu citlivý na to, aby kdokoliv kohokoliv označoval těmito pojmy. Vždyť je to přeci metoda diktátorů. Ani voliči Andreje Babiše nemilují Vladimira Putina, ale ten dělá totéž – označuje své oponenty a nepřátele za fašisty a nacisty, i když je to absolutně mimo jakýkoliv historický kontext. Tedy ano, nechci ukazovat na Andreje Babiše, ale pokud se ozývají z pódia štvavé hlasy a pokud by kdokoliv vyzýval k nějaké tenzi, nenávisti nebo vyvolávání násilí, tak si myslím, že je to za hranou toho, co by se mělo na politickém mítinku odehrávat.