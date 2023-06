Jeden bratr sedí u zakázek, druhý je dostává. „Může to být náhoda“

Jenže podle veřejně přístupných protokolů je pravda taková, že minimálně v letech 2015 a 2017 Josef Luska v hodnoticí komisi seděl, byť i on to původně popíral. Z dokumentů plyne, že přímo „asistoval“ i u bratrova prvního zdokumentovaného vítězství, kdy byli původně úspěšnější konkurenti vyloučeni.

Jako klíčové v celé věci vidí, že pokaždé vyhrává podnikatel s nejnižší cenou. „Jestli můj bratr podá nabídku a chce to dělat za pakatel… Já bych to v životě za ty peníze, co on, nedělal,“ uvedl na adresu sourozence.