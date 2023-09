„Jen vy jste proti.“ Na Fialu apelují kvůli manželství pro všechny i umělci

Patnáct let žiji se svým nejbližším člověkem Martinem. Před sedmi roky jsme uzavřeli registrované partnerství. Úřední obřad sledovalo na Letní scéně divadla asi 300 pozvaných hostů. Naši rodinní příslušníci, přátelé, spolupracovníci, herecké hvězdy Ungeltu a fandové divadla, mezi nimi i několik respektovaných osobností českého veřejného života, včetně poslanců a senátorů. Všichni nám přišli pogratulovat ke svatbě a přinesli nám svatební dary. Ale svatba to nebyla.

Vždycky jsme tu byli, jsme a budeme. Příroda či Bůh to tak chtěli. Jste demokrat, pravicový politik, Evropan. Česko není Rusko. Přece se shodneme na tom, že sexualita je nejintimnější zónou v životě člověka, to není věc veřejná. Jistě by Vám vadilo, kdyby Váš sexuální život komentovali v televizi poslanci Parlamentu. Proč Vám to nevadí u nás? Nejsme jiné bytosti, pane premiére. Jsme úplně stejní lidé jak Vy. Nepotřebujeme zvláštní zákony. A už vůbec ne změnu Ústavy. V projevu, který jste pronesl 21. srpna před budovou Českého rozhlasu, jste řekl: „Svoboda je tu buď pro všechny, nebo pro nikoho.“