Velký byznys vyzve Fialu: Přijměte manželství pro všechny

Společnosti upozorňují, že ač se to možná nezdá, jde o téma důležité i pro český byznys. Jeho nepřijetí a odstranění nerovnosti má totiž podle signatářů citelné dopady na kondici české ekonomiky. Uvádějí, že podle výzkumné organizace Open For Business ( koalice předních světových společností, které se věnují inkluzi LBGTQ+) stojí nerovnoprávné postavení LGBT lidí českou ekonomiku až 37,6 miliard korun ročně.

Vodafone zase upozorňuje na to, že pouze 26 % LGBT+ lidí v práci neskrývá svou orientaci. Ostatní se obávají negativních reakcí nebo dopadů na kariéru. „Podle aktuálního průzkumu Vodafonu zhruba 38 % LGBT+ lidí začalo s nástupem do prvního zaměstnání svou sexuální orientaci skrývat, ačkoliv byli do té doby ve škole i v rodině otevření. Bojí se totiž negativních komentářů nebo dopadů na kariéru,“ píše na stránkách Vodafone.

Lidovecká novela předpokládá, že lidé stejného pohlaví by už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Další části návrhu poslanců KDU-ČSL mění mnoho zákonů k narovnání majetkových a sociálních práv partnerů. Majetkově-právní poměry partnerství by odrážely manželské majetkové právo, a to včetně vzniku společného jmění partnerů.